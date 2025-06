A- A+

MOBILIDADE Ameciclo, do Recife, vence o 2º lugar em duas das seis categorias do Prêmio Bicicleta Brasil A premiação busca incentivar a mobilidade e o uso da bicicleta de forma segura, inclusiva e consciente

A Secretaria de Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades, realizou, nessa terça-feira (3), em Brasília, a entrega dos prêmios aos vencedores da primeira edição do Prêmio Bicicleta Brasil. A Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife (Ameciclo) venceu o 2º lugar em duas das seis categorias da premiação.

Ao todo, 18 iniciativas foram premiadas, sendo 3 em cada uma das seis categorias: “Segurança Viária”, “Sistemas de Informação e Redes”, “Mobilização e Incidência Política”, “Fomento à Cultura daBicicleta”, “Projetos, Planos, Programas e Urbanização” e “Incentivo ao Uso daBicicleta”.

Prêmio Bicicleta Brasil

A Ameciclo venceu o 2º lugar na categoria de Sistema de Informação e Redes, com a Plataforma de Dados da Ameciclo, e obteve a mesma posição por Fomento à Cultura da Bicicleta, com o projeto Bota pra Rodar.

O secretário Nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia, destacou o orgulho da pasta em promover um prêmio que incentiva a mobilidade e o uso da bicicleta de forma segura, inclusiva e consciente.

“Hoje encerramos um ciclo absolutamente vitorioso, no qual passamos a conhecer e reconhecer iniciativas que incentivam e valorizam o uso da bicicleta no dia a dia dos brasileiros. É o Brasil se reconhecendo, também, no pedal”, declarou.

Além dos troféus, os premiados das categorias “Segurança Viária”, “Sistemas de Informação e Redes”, “Mobilização e Incidência Política” e “Fomento à Cultura da Bicicleta” receberam incentivo financeiro: o primeiro colocado recebeu R$ 50 mil; o segundo, R$ 20 mil; e o terceiro, R$ 5 mil.

Paixão e luta

Premiado na categoria “Fomento à Cultura da Bicicleta”, o projeto Pedala Macaé, do Instituto Aromeiazero, nasceu em 2021 com o objetivo de usar a bicicleta para projetos que reduzam a desigualdade social, criem cidades mais verdes e fomentem a mobilidade urbana.

Entre os anos de 2021 e 2023, combinou diferentes projetos para apoiar a geração de renda, o empreendedorismo, a educação e a mobilidade urbana da cidade de Macaé no Rio de Janeiro.

“O prêmio é reconhecimento e incentivo. Nosso trabalho é também de educação e fomento a cultura de bicicleta, que perpassa vários projetos para gerar impacto social e ambiental na sociedade”, declarou Murilo Casagrande, um dos diretores do projeto.

A luta da entidade União de Ciclistas do Brasil pela segurança foi premiada com o projeto Vias Seguras, na categoria Segurança Viária. Representando o grupo, a conselheira Ana Carboni ressaltou o engajamento para a apreciação do Projeto de Lei n.º 2789, apresentado em 2023, parado na Câmara dos Deputados.

O projeto visa a alterar o Código de Trânsito Brasileiro para reduzir limites de velocidade em vias urbanas e melhorar a fiscalização.

“Há dois anos estamos neste esforço da tramitação por uma velocidade média, mais justa e eficaz. O prêmio é um grande reconhecimento à nossa luta”, disse.

Conheça as iniciativas campeãs do Prêmio Bicicleta Brasil por categoria:

Segurança Viária

1º - Mobilidade em transformação - Assistência Técnica para o Boulevard Beira Rio - Registro (SP) - Cidade Ativa

2º - Projeto Vias Seguras - Brasília (DF) - União de Ciclistas do Brasil (UCB)

3º - Pedale como Marina - Rio Grande (RS)

Sistema de Informação e Redes

1º - CicloMapa - Brasília (DF) - União dos Ciclistas do Brasil (UCB) e Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP)

2º - Plataforma de Dados da Ameciclo - Recife (PE) - Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife (Ameciclo)

3º - Pedalando Juntas - São Paulo (SP) - Instituto Caminhabilidade - com a razão social MOVIMENTO SAMPAPE

Mobilização e Incidência Política

1º - Perifa na Pista - Ananindeua (PA) - Coletivo ParáCiclo

2º - Mobilização e Incidência Política - São Domingos do Capim (PA) - Federação dos Povos Quilombolas e Populações Tradicionais da Amazônia

3º - Estratégia Nacional de Promoção da Mobilidade por Bicicleta (Enabici) - Brasília (DF) - União de Ciclistas do Brasil (UCB)

Fomento à Cultura da Bicicleta

1º - Pesquisa Perfil do Ciclista Brasileiro - Rio de Janeiro (RJ) - Associação Brasileira dos Usuários de Meios de Transporte Terrestre à Propulsão Humana – Transporte Ativo

2º - Bota pra Rodar - Recife (PE) - Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife (Ameciclo)

3º - Pedala Macaé - Macaé (RJ) - Instituto Aromeiazero

Projetos, Planos, Programas e Urbanização

1º - Pedala Mais - Fortaleza (CE) - Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos

2º - Bicicletar 3.0 - Fortaleza (CE) - Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania

3º - Coordenadoria Niterói de Bicicleta - Niterói (RJ) - Prefeitura de Niterói

Incentivo ao Uso da Bicicleta

1º - Ciclomobilidade: Pedalando para o futuro - Campina Grande do Sul (PR) - Colégio Estadual Prefeito João Maria de Barros

2º - Bicicletaria Cultural - Curitiba (PR) - Patrícia Valverde Pereira

3º - Promoção da bicicleta como meio de mobilidade sustentável na Presidência da República - Brasília (DF) - Presidência da República

