Tempestade tropical América Central em alerta máximo pela tempestade Pilar, que já matou dois Com ventos sustentados de 85 km/hora, a tempestade avança com uma velocidade entre 5 e 10 km por hora

Os países centro-americanos se prepararam, nesta segunda-feira (30), para receber a tempestade tropical Pilar, que avança a partir do oceano Pacífico e que já deixou dois mortos e um desaparecido em El Salvador.

As chuvas de Pilar, que chegariam ao solo na terça-feira, ameaçariam as regiões costeiras da Guatemala, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e El Salvador, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

As primeiras duas vítimas são um jovem de 24 anos e uma mulher de 57, que foram "arrastadas" pelas fortes correntezas ao cruzarem rios no departamento (estado) de La Unión, 200 km a leste de San Salvador, segundo as autoridades.

Em La Unión, as fortes chuvas começaram no domingo, segundo o ministro de Meio Ambiente Salvador, Fernando López.

Além disso, um jovem de 18 anos foi relatado como desaparecido na praia de San Diego, no departamento de La Libertad, 40 km ao sul da capital salvadorenha, informou o vice-diretor de Proteção Civil, Fermín Pérez.

Com ventos sustentados de 85 km/hora, segundo o mais recente relatório do NHC, Pilar se situa 330 km a sudoeste de San Salvador e avança com uma velocidade entre 5 e 10 km por hora.

"Até quarta-feira, as fortes chuvas de Pilar causarão inundações repentinas e urbanas, juntamente com penetração de terra em áreas de terreno mais alto, perto da costa do Pacífico da América Central de El Salvador rumo ao sul até a Costa Rica" , informou o NHC.

Segundo o Observatório de Meio Ambiente salvadorenho, Pilar "continuará provocando chuvas e tempestades de moderadas a intensas em diferentes períodos", com ênfase na zona geográfica.

A previsão climática chega à América Central aos 25 anos do furacão Mitch, que deixou cerca de 9.000 mortos e perdas milionárias nos países da região.

Para mitigar o impacto da tempestade, à meia-noite de domingo, o Congresso salvadorenho aprovou, um pedido do presidente Nayib Bukele, o “estado de emergência”.

O ministro López disse que El Salvador está em "preparação" para atender possíveis quedas de árvores, profundidades de terra e tombamento de pequenas embarcações.

