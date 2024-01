A- A+

ONDA DE CALOR América do Sul ferve com Paraguai com mais de 45ºC; no Brasil temperaturas passam de 35ºC Noites quentes potencializam o estresse térmico e os riscos para a saúde, pois o corpo não consegue descansar e é sobrecarregado pelo esforço de manter a temperatura interna

Uma onda de calor com potencial de bater recordes de estresse térmico atinge esta semana o centro da América do Sul. Como nas ondas de calor que se sucedem na região central sul-americana desde setembro de 2023, o Paraguai é o país mais atingido, e a NOAA, a Agência Americana de Oceanos e Atmosfera, prevê que a temperatura poderá ultrapassar os 45ºC até quinta-feira (11).

Partes do Brasil (áreas do Centro-Oeste, Sudeste e Sul), da Bolívia e da Argentina também sofrerão esta semana com temperaturas acima de 35ºC. No Brasil, estavam previstas para esta terça-feira (9) temperaturas superiores a essa faixa nos estados do Paraná, de São Paulo e do Mato Grosso do Sul.

Também está especialmente quente no Norte da Argentina. Na segunda-feira, cidades argentinas como Laguna Yema chegaram a registrar 44ºC e é provável que o mesmo se repita nesta terça. No Paraguai, a máxima foi de 42,2ºC em Mariscal Estigarribia. Mas praticamente todo o país ferve.

Verão infernal: 2024 não promete refresco

Chamam a atenção dos meteorologistas, sobretudo, as temperaturas mínimas, iguais ou superiores a 30ºC, previstas, pelo menos, até quinta-feira na maior parte do Paraguai. Na segunda, em Filadélfia, a temperatura era de 35ºC às 21h.

Noites quentes potencializam o estresse térmico e os riscos para a saúde, pois o corpo não consegue descansar e é sobrecarregado pelo esforço de manter a temperatura interna.

O Paraguai registrou em dezembro uma anomalia de 2,5ºC acima do período de 1991-2020 e está entre os países que mais esquentou. Até o fim do verão, o cenário é de mais calor tanto para o Paraguai quanto para a Argentina, a Bolívia e boa parte do Brasil.

