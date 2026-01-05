Seg, 05 de Janeiro

Diplomacia

'América não pertence a uma doutrina ou a uma potência', diz Sheinbaum após intervenção dos EUA

"O México mantém sua convicção de que a América não pertence a uma doutrina ou a uma potência. O continente americano pertence aos povos de cada um dos países que o compõem", disse a líder mexicana

A presidente do México, Claudia SheinbaumA presidente do México, Claudia Sheinbaum - Foto: YURI CORTEZ / AFP

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta segunda-feira (5) que a América "não pertence a uma doutrina ou a uma potência", após a operação militar em que os Estados Unidos depuseram à força o presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa.

"O México mantém sua convicção de que a América não pertence a uma doutrina ou a uma potência. O continente americano pertence aos povos de cada um dos países que o compõem", disse a líder de esquerda durante sua coletiva de imprensa matinal.

Maduro, de 63 anos, é acusado de traficar cocaína para os Estados Unidos, assim como sua esposa, Cilia Flores, de 69 anos. Ambos foram capturados em Caracas no sábado, durante intensos ataques dos EUA que incluíram comandos terrestres, bombardeios aéreos e uma grande força naval.

