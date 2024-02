A- A+

GUINNESS Americana bate recorde de língua feminina mais larga do mundo; circunferência é de mais de 13 cm Órgão foi medido pelo Guinness Book e registrado no livro dos recordes

Uma mulher americana nascida na cidade de Portland, em Oregon, foi reconhecida, nesta terça-feira (27), pelo Guinness World Record por ter a língua feminina mais larga do mundo.

Com uma circunferência de 13,25 cm, o órgão garantiu para Jenny DuVander a presença no livro dos recordes em 2024.

De acordo com Jenny, a possibilidade do recorde foi reconhecida enquanto ela lia o Guinness de 2023 junto com o filho e viu uma foto do recordista masculino. Naquele momento, ela realizou a medição em casa e constatou o fato.

Em seguida, a mulher foi até um dentista, que enrolou um fio dental em volta dela e depois mediu o comprimento do órgão.

Órgão tem uma circunferência de mais de 13 cm | Foto: Guiness/Divulgação

A recordista afirmou que consegue flexionar a língua desde pequena. Além disso, ela também consegue enrolar o órgão de cabeça para baixo e encostá-lo no nariz.

Apesar de ter surgido de forma natural para a recordista, Jenny afirmou que a habilidade pode ser treinada e dá algumas dicas para o exercício.

“Comece separando os dentes e tentando fazer com que a língua alcance os dentes superiores e inferiores ao mesmo tempo. Em seguida, aumente gradualmente a distância entre os dentes”, disse Jenny em entrevista para o Guinness World Records.



