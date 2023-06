A- A+

SAÚDE Americana confunde "super cola" com colírio e vai parar no hospital; veja vídeo Relato em que mulher brinca ter ganhado "prêmio de pessoa mais idiota do mundo" viralizou no TikTok

Uma americana viralizou no TikTok na última semana ao ter confundido um frasco de “super cola” com o de um colírio. Como resultado, Jennifer Eversole grudou o olho esquerdo e precisou ir ao hospital de ambulância para que os médicos conseguissem descolar as pálpebras com segurança.

Na publicação, que contabiliza 4,6 milhões de visualizações, Jennifer brinca com a situação enquanto espera o atendimento no local. Ela explica ainda que a confusão aconteceu pelo fato de a cola que sua filha utiliza para unhas postiças ficar ao lado do colírio.

— Eu ganhei o prêmio de pessoa mais idiota do mundo. Meus colírios ficam bem ao lado da supercola e são do mesmo tamanho. E eu não estava prestando atenção. (...) Agora estou apenas sentada aqui chorando, isso parece tão estúpido — diz a americana no vídeo.

Ela conta ainda que perguntou aos médicos se o caso já havia ocorrido anteriormente, ao que eles responderam que não, que ela era a primeira.





No hospital, ela recebeu a aplicação de uma pomada especial com antibióticos para reduzir o risco de infecção ocular e soltar as pálpebras. Com isso, eles conseguiram reabrir o olho de Jennifer e pingar um colírio anestésico para reduzir a dor.



Logo depois, ela recebeu alta, mas ficou com um curativo no olho durante um tempo e com a indicação de aplicar regularmente a pomada para dissolver os resíduos remanescentes.

No TikTok, ela compartilhou que, após o acidente, ela ainda enxergava as coisas de forma meio embaçada. Porém, em publicações mais recentes, disse que a recuperação foi boa, e que a expectativa é que sua visão esteja em breve de volta ao normal.

— Eu só não tenho mais cílios, mas ele (o olho) está bom. Espero que eles (os cílios) voltem a crescer — disse em vídeo postado ontem.

