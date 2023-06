Americana (SP) confirma morte de paciente por febre maculosa

A- A+

A Vigilância Epidemiológica da cidade de Americana, em São Paulo, confirmou a morte de uma paciente de 58 anos por febre maculosa. O caso estava sob investigação, e o laudo do Instituto Adolfo Lutz confirmou, nesta sexta-feira (16), a doença como a causa do óbito.

Segundo a prefeitura, o caso é considerado importado, tendo a infecção acontecido provavelmente em Limeira. A morta era uma mulher de 58 anos, moradora de Americana, que começou a apresentar os sintomas da doença no dia 4 de junho, com febre, dor de cabeça, náusea, vômito, dores musculares e prostração geral. No dia 7, ela procurou ajuda médica e foi internada, tendo morrido no dia seguinte.

Limeira e Americana são cidades próximas de Campinas, onde até o momento quatro mortes por febre maculosa foram confirmadas na última semana. Há ainda outros dois casos em investigação. Todos tem relação a Fazenda Santa Margarida, propriedade rural palco de shows de artistas como Seu Jorge, Ivete Sangalo e Gusttavo Lima.

