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América Latina Americanas Chevron e GE, e italiana ENI, assinam novos acordos com Venezuela Acordo anunciado por Donald Trump e Delcy Rodríguez permitirá aos Estados Unidos assumir o controle de mais de 65 bilhões de barris de petróleo

A Venezuela assinou, nesta quarta-feira (2), novos acordos petrolíferos com as multinacionais Chevron e ENI para expandir suas operações no país sob um novo modelo de negócios, na presença do secretário da Energia dos Estados Unidos e da presidente interina, Delcy Rodríguez.

“Juntamente com nossos parceiros, esperamos investir mais de 7 bilhões de dólares (35,8 bilhões de reais) e dobrar a produção” para mais de 500 mil barris por dia nos próximos anos, disse o CEO da Chevron, Mike Wirth, em conferência realizada no Palácio Presidencial de Miraflores, em Caracas.

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