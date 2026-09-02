América Latina
Americanas Chevron e GE, e italiana ENI, assinam novos acordos com Venezuela
Acordo anunciado por Donald Trump e Delcy Rodríguez permitirá aos Estados Unidos assumir o controle de mais de 65 bilhões de barris de petróleo
O secretário de Energia dos EUA, Chris Wright (à esquerda), e a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez (à direita) - Foto: AFP/Reprodução
A Venezuela assinou, nesta quarta-feira (2), novos acordos petrolíferos com as multinacionais Chevron e ENI para expandir suas operações no país sob um novo modelo de negócios, na presença do secretário da Energia dos Estados Unidos e da presidente interina, Delcy Rodríguez.
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“Juntamente com nossos parceiros, esperamos investir mais de 7 bilhões de dólares (35,8 bilhões de reais) e dobrar a produção” para mais de 500 mil barris por dia nos próximos anos, disse o CEO da Chevron, Mike Wirth, em conferência realizada no Palácio Presidencial de Miraflores, em Caracas.