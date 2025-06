A- A+

ESTADOS UNIDOS Americano de 73 anos é acusado de ameaçar matar Trump em postagens no Facebook Thomas Eugene Streavel, morador do Condado de San Bernardino, na Califórnia, teria publicado diversas mensagens violentas

Um homem de 73 anos foi formalmente acusado por promotores federais nos Estados Unidos de fazer ameaças contra o ex-presidente Donald Trump nas redes sociais. Segundo o Departamento de Justiça, Thomas Eugene Streavel, morador do Condado de San Bernardino, na Califórnia, teria publicado diversas mensagens violentas no Facebook após a eleição presidencial do ano passado.

Streavel, de acordo com o jornal americano CBS News, foi indiciado por três acusações de ameaça contra um presidente eleito, e as mensagens sob investigação teriam sido escritas em novembro, período que antecedeu e sucedeu o pleito. Em algumas delas, o suspeito expressava abertamente o desejo de ver Trump assassinado, segundo detalha o comunicado divulgado nesta terça-feira pelo Departamento de Justiça.

O acusado foi preso na última segunda-feira e compareceu à audiência no dia seguinte, onde se declarou inocente. Ele foi liberado após o pagamento de fiança no valor de US$ 10 mil. O Serviço Secreto dos EUA conduz a investigação. Até o momento, não há registro de um advogado representando Streavel nos bancos de dados da Justiça federal.

— Este réu é acusado de ameaçar a vida do nosso presidente, um homem que já sobreviveu a duas tentativas descontroladas de assassinato — declarou a procuradora-geral Pam Bondi.

Em 2024, Donald Trump foi alvo de duas tentativas de assassinato durante a campanha. Em julho, o ex-presidente foi atingido por um disparo na orelha durante comício em Butler, na Pensilvânia. Já em setembro, um homem foi detido por tentar invadir o clube de golfe de Trump na Flórida com a intenção de matá-lo.

A pena máxima para quem ameaça um presidente ou presidente eleito nos Estados Unidos pode chegar a cinco anos de prisão, embora a sentença final fique a critério dos juízes e, na prática, penas mais brandas sejam comuns.

Veja também