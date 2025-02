Americano detido por tráfico de drogas em Moscou é libertado pouco antes de negociação entre Rússia

A- A+

O americano Kalob Byers, de 28 anos, foi libertado após mais de uma semana de detenção na Rússia, de acordo com um alto funcionário do governo Trump.



Byers, foi preso em um aeroporto russo há dez dias, e libertado apenas algumas horas antes do início das negociações entre funcionários de alta patente dos EUA e da Rússia sobre a guerra na Ucrânia na Arábia Saudita.

Byers foi detido em 7 de fevereiro no aeroporto de Vnukovo, em Moscou, depois que autoridades alfandegárias supostamente encontraram marmelada com cannabis em sua bagagem, segundo a agência de notícias Associated Press.



O americano havia viajado de Istambul com sua noiva russa, que também foi detida, relataram as mídias locais.



As autoridades disseram que ele havia tentado contrabandear uma "quantidade significativa" de drogas para o país e o colocaram sob custódia sob as acusações de tráfico de drogas, punível com pena de prisão de até dez anos.

O americano foi liberado da custódia e está na Embaixada americana em Moscou, onde aguarda um voo para casa, informou o canal de notícias independente russo Meduza nesta segunda-feira, citando uma publicação no Facebook de seus pais.

Uma autoridade dos EUA confirmou à Associated Press que Byers foi liberado para a embaixada no final da noite de domingo. A autoridade falou sob condição de anonimato porque não estava autorizada a discutir assuntos delicados.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a repórteres nesta segunda-feira, em resposta a uma pergunta sobre Byers, que Moscou espera "discutir a restauração de todo o complexo das relações russo-americanas" nas negociações na Arábia Saudita nesta terça-feira, "para que certos eventos possam ser vistos neste contexto".

Não ficou imediatamente claro se a noiva de Byers também foi libertada. Reportagens da mídia russa a identificaram como Naida Mambetova e disseram que ela foi colocada em prisão preventiva pelas mesmas acusações.



A libertação de Byers ocorre menos de uma semana após a de outro americano, Marc Fogel, um professor americano detido por mais de três anos na Rússia.

Fogel também enfrentou acusações de tráfico de drogas. Ele foi preso em agosto de 2021 em um aeroporto em Moscou após ser encontrado portando cannabis, que sua família e advogado disseram ter sido recomendada por um médico para tratar “dor espinhal severa”.

Entenda: Por que a Arábia Saudita foi o lugar escolhido por Trump para negociar sobre guerra na Ucrânia

Em junho de 2022, ele foi considerado culpado em um tribunal nos arredores de Moscou por cometer "tráfico de drogas em grande escala" e recebeu uma sentença de 14 anos em um campo de trabalhos forçados russo.

O enviado de Trump ao Oriente Médio, Steve Witkoff, que estará entre os principais negociadores do presidente no conflito Rússia- Ucrânia, apontou a libertação de Fogel como "uma indicação de quais são as possibilidades" para o futuro da guerra da Rússia na Ucrânia.

— Acho que isso talvez seja um sinal sobre como será essa relação de trabalho entre o presidente Trump e o presidente Putin no futuro, e o que isso pode prenunciar para o mundo em geral, para conflitos e assim por diante. Acho que eles tinham uma grande amizade, e acho que agora vai continuar, e é algo muito bom para o mundo — disse Witkoff, na quarta-feira.

