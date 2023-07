A- A+

MUNDO Americano é detido após entrar na Coreia do Norte sem autorização Comando das Nações Unidas no país disse que homem 'não tinha autorização', mas que trabalha para "resolver o incidente"

Um cidadão americano foi detido na Coreia do Norte após ter cruzado a fronteira, informou o Comando das Nações Unidas nesta terça-feira. O órgão, que opera a Zona Desmilitarizada (DMZ) e a área de segurança conjunta (JSA), disse que o homem não tinha autorização.

"Um cidadão dos Estados Unidos atravessou, sem autorização, a Linha de Demarcação Militar para a República Popular Democrática da Coreia. Acreditamos que ele esteja atualmente sob custódia da Coreia do Norte e estamos trabalhando com nossos colegas para resolver este incidente", disse o comunicado.

A Zona Desmilitarizada separa as duas Coreias, e sua fronteira é uma das áreas mais fortificadas do mundo. Como apontou a "BBC", o local está repleto de minas terrestres e possui cercas elétricas de arame farpado, além de câmeras de vigilância e guardas armados, que devem permanecer em alerta 24 horas por dia.





Hoje, seis sul-coreanos estão sob custódia da Coreia do Norte. As relações entre o país e os Estados Unidos despencaram em 2017. Na época, um estudante americano de 22 anos havia sido preso um ano antes por roubar um cartaz com slogan político do hotel onde estava alojado. Ele foi devolvido aos EUA em coma e morreu pouco depois.

Ainda em 2017, um soldado norte-coreano foi alvo de tiros ao desertar e correr rumo ao território Sul. Ele conseguiu concluir o trajeto na Zona Comum de Segurança (JSA), em Panmunjom, único setor da DMZ onde os dois exércitos ficavam frente a frente. No entanto, foi removido por soldados sul-coreanos e encaminhado em estado grave ao hospital.



A Linha de Demarcação Militar marca a fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul e existe desde o armistício assinado em julho de 1953. A Zona Desmilitarizada fica em ambos os lados da fronteira, estendendo-se por 2 km em cada sentido.

