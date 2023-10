Americano é preso após quebrar estátuas romanas em Israel e alega sofrer de "síndrome de Jerusalém"

A- A+

Um turista americano foi preso após quebrar duas estátuas romanas no Museu de Israel, em Jerusalém, nesta quinta-feira. As peças danificadas datam do século 2 e retratam a deusa Atena, filha de Zeus, e um grifo, criatura mítica que mistura leão e águia.

A defesa do homem, segundo o jornal britânico The Guardian, alega que ele sofreu da 'Síndrome de Jerusalém', suposta condição de desorientação mental que seria provocada em religiosos durante visitas à cidade sagrada, central para o judaísmo, islamismo e cristianismo.

De acordo com a polícia de Israel, os depoimentos iniciais do homem sugerem que ele teria quebrado as estátuas por considerá-las "idolatria". Essa versão é negada por Nick Kauffman, advogado que representa o preso.

Segundo o jornal britânico The Guardian, o suspeito será submetido a uma avaliação psiquiátrica.

As duas peças destruídas fazem parte da exibição permanente do Museu de Israel. O episódio foi classificado pelo como "um acontecimento preocupante e incomum".

