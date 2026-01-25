A- A+

TAIWAN Americano escala edifício mais alto de Taiwan sem equipamento de segurança Honnold é a primeira pessoa a escalar o Taipei 101 sem corda

Um americano escalou neste domingo (25, noite de sábado em Brasília, 24) o edifício mais alto de Taiwan, sem cordas ou equipamento de segurança, uma façanha que atraiu centenas de espectadores à base da torre e muitos mais em uma transmissão ao vivo da Netflix.

Alex Honnold, de 40 anos, conquistou algumas das paredes rochosas mais intimidantes do mundo e alcançou fama mundial em 2017 quando escalou o “El Capitán” do Parque Yosemite, considerado o auge da dificuldade técnica pelo seu gigantesco monólito de granito.

No domingo, ele escalou o Taipei 101, de 508 metros de altura, enquanto uma multidão se aglomerava no chão e o aplaudia sem parar.

Honnold é a primeira pessoa a escalar o Taipei 101 sem corda, arnês ou rede de segurança, mas não o primeiro a escalar o edifício.

Para Richard Bode, de 34 anos, descreveu a oportunidade de vê-lo como “uma experiência única na vida”. Outro espectador, Benson, de 24 anos, chamou a escalada de “incrivelmente corajosa”.

Alex Honnold escalou o Taipei 101, de 508 metros de altura. | Foto: I-Hwa Cheng / AFP

O desafio intitulado “Skyscraper Live” (Arranha-céus ao Vivo) deveria ser transmitido ao vivo no sábado(sexta no Brasil), mas foi adiado devido ao mau tempo.

“Escalar um arranha-céu tem sido o sonho da minha vida”, declarou Honnold em um vídeo promocional divulgado na terça-feira na página de Facebook da Netflix.

O americano levou uma hora e meia para alcançar o topo, onde foi visto com os braços levantados, olhando para o público lá embaixo.

Em 2004, Alain Robert, conhecido como “o Homem-Aranha francês”, foi o primeiro a escalar o Taipei 101, mas o fez em condições de chuva com ajuda de cordas de segurança.

