SAÚDE Americano fica com língua verde e peluda após misturar cigarro e antibiótico; entenda Condição pode resultar de fatores que vão desde higiene oral precária a desidratação; coloração, no entanto, costuma ser preta ou amarelada

A imagem de uma língua verde e peluda tem circulado pelas redes sociais — e chamou a atenção para o impacto do tabagismo em um homem de 64 anos. Nascido em Ohio, nos Estados Unidos, ele relatou ter enfrentado o constrangimento ao lidar com esta condição por duas semanas antes de buscar ajuda médica.

Após a consulta, especialistas identificaram uma espessa camada de pele morta e bactérias que se desenvolveram na língua dele após um tratamento com antibióticos. De acordo com Eric Karr, que liderou a equipe médica do caso, a língua "verde e peluda" é conhecida como lingua vilosa e poder ser resultado de múltiplos fatores.

Entre eles: tabagismo, desidratação, higiene oral precária e uso de antimicrobianos. A maior parte dos casos em que ocorre a descoloração da língua, no entanto, são observados tons de preto, marrom e amarelo. Apesar disso, o médico explicou que a cor verde, embora rara, também pode ser vista em alguns pacientes.

A língua vilosa é causada pelo acúmulo de células mortas na parte da língua coberta por papilas gustativas. Neste caso, essas papilas podem ficar obstruídas com bactérias, e apresentam aparência cabeluda. A coloração esverdeada também pode ser causada por bactérias ou fungos.



Os médicos destacaram que, embora a língua vilosa não seja considerada prejudicial à saúde, é uma condição esteticamente desfavorável e pode estar associada a problemas bucais. Além disso, o fumo é um fator de risco que pode aumentar a formação de bactérias e placa bacteriana.

No caso em questão, o homem havia completado recentemente um tratamento com antibiótico para uma infecção na gengiva, o que pode ter contribuído para o desenvolvimento da língua peluda. Ele foi aconselhado a escovar suavemente a língua com uma escova de dentes quatro vezes ao dia e incentivado a parar de fumar.

Após seis meses de acompanhamento médico, a aparência de sua língua retornou ao normal, apesar de ele ainda ser fumante.

A língua peluda pode ser evitada em muitos casos por meio de uma boa higiene oral, incluindo a escovação regular da parte superior da língua com uma escova de dentes ou raspador. Além do tabagismo, outras causas incluem o consumo excessivo de café ou chá, o uso de certos medicamentos e a radioterapia na região da cabeça e pescoço.

