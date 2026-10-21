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Internacional Americano libertado na Rússia está 'a caminho de casa', diz Trump Mandatário associou a libertação à recente suspensão de sanções contra o país russo

Stephen Hubbard, americano capturado por forças russas há anos na Ucrânia, foi libertado e está "a caminho de casa", confirmou nesta quarta-feira (21) o presidente Donald Trump.

A libertação havia sido anunciada pouco antes pelo presidente russo, Vladimir Putin, durante uma reunião com o enviado especial americano Steve Witkoff, segundo agências de notícias russas.

Hubbard, professor de inglês aposentado com mais de 70 anos, foi condenado em um julgamento a portas fechadas, em outubro de 2024, a quase sete anos de prisão por "atividades mercenárias" a favor da Ucrânia. Ele nega as acusações.

"Dos Estados Unidos, por respeito ao presidente Trump, não se exigiu nada em troca — uma situação sem precedentes para a Rússia", enfatizou Trump.

O mandatário associou a libertação à recente suspensão de sanções contra a Rússia. "Se sanções tivessem sido impostas, sem dúvida essas negociações teriam sido interrompidas completa e totalmente", assegurou.

Witkoff reuniu-se nesta quarta-feira (21), em São Petersburgo, com Putin para informá-lo sobre seu encontro com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ocorrido na véspera em Oslo — que o enviado classificou como "produtivo".

Quando Witkoff aterrissou em São Petersburgo, a Rússia anunciou que em breve começaria a enviar carregamentos de diesel aos Estados Unidos em virtude de um acordo com Trump.

Segundo Moscou, Stephen Hubbard havia se juntado, desde o início da ofensiva russa, à defesa territorial ucraniana e recebia um pagamento de "ao menos mil dólares (5 mil reais) por mês".

Consultadas pela AFP, as autoridades ucranianas responderam que não tinham registro da presença do americano nessa ramificação do Exército.

Um companheiro de cativeiro ucraniano relatou que esse homem havia sido torturado por seus carcereiros.

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