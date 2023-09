Americano que passou mal em caverna, a profundidade de 1.120 metros, é resgatado após nove dias

A- A+

O espeleólogo norte-americano, que passou mal no dia 2 de setembro no fundo de uma caverna profunda no sul da Turquia, foi resgatado nesta segunda-feira(11), anunciou a federação de espeleologia do país. Ele havia sofrido uma hemorragia abdominal enquanto explorava, com uma equipe internacional, o sistema de cavernas de Morca, terceira mais profunda da Turquia, atingindo quase 1.300 metros de profundidade no seu ponto mais baixo.

“Mark Dickey está fora”, disse a federação. “A operação de resgate foi concluída com sucesso”, acrescentou.

Dickey passou em uma profundidade de 1.120 metros. O infortúnio desencadeou o que as equipes de resgate descreveram como uma das maiores e mais complicadas operações de resgate subterrâneo já organizadas. Em um vídeo, Dickey agradeceu ao governo turco pela sua ajuda e afirmou que a sua “reação rápida” “salvou a sua vida”.

Segundo o portal turco Porta, Dickey recebeu infusões de sangue enquanto esteve no local e havia respondido bem. Mais de 150 pessoas trabalharam na operação de resgate, segundo a Federação de Espeleologia do país. “A operação é logística e tecnicamente um dos maiores resgates em cavernas do mundo”, afirmou a federação em comunicado.

Ele foi colocado sob observação em um acampamento base a 1.040 metros de profundidade, onde recebeu uma infusão de sangue entregue por equipes de resgate e médicos, acrescentou a federação, que lançou a operação de resgate na terça-feira com a ajuda da AFAD e da Associação Europeia de Resgate em Cavernas (ECR).

“A condição de Mark está se estabilizando”, disse a federação na ocasião. “O sangramento dele parou e consegue andar com ajuda, mas não consegue sair sem uma maca.”

A dificuldade era justamente baixar a maca e depois levantá-lo, mas a federação especificou que “a extração de Mark deve começar nas próximas horas”.

A caverna Morca é a terceira mais profunda da Turquia, segundo a federação, com profundidade máxima de 1.276 metros. As equipes de resgate disseram que essa operação pode levar vários dias.

