Americano que tentou pilotar Boeing 767 alcoolizado é condenado a 10 meses de prisão, na Escócia

O piloto americano Lawrence Russell Jr, de 63 anos, detido em junho do ano passado ao tentar embarcar alcoolizado em um Boeing 767 da Delta Airlines para comandá-la, foi condenado a 10 meses de prisão, nesta terça-feira (19), na Escócia. O voo, que acabou cancelado após seu comandante ser preso, iria partir de Edimburgo com destino a Nova York.

Faltavam apenas 35 minutos para o avião decolar quando Russell acabou detido. De acordo com a polícia escocesa, ele foi preso por infringir a Lei de Segurança Ferroviária e de Transporte de 2003.

A legislação afirma que a pessoa comete uma infração se desempenhar “uma função de aviação” no momento em que a proporção de álcool em seu hálito, sangue ou urina excede o limite prescrito.

Na ocasião, duas garrafas de Jägermeister foram encontradas na bagagem de mão do piloto, e uma delas estava pela metade. Os testes mostraram que Russell estava com mais que o dobro de álcool no sangue que o permitido, segundo jornal britânico The Guardian.

O piloto foi condenado, nesta terça-feira, na corte do xerife de Edimburgo. Ele já havia se declarado culpado anteriormente. Segundo a decisão, Russell já havia sido condenado duas vezes nos Estados Unidos por dirigir alcoolizado. A defesa alegou, durante o processo, que o piloto estava "arrependido", além de ter histórico de problema com bebidas. Quando foi preso, ele estaria há 277 dias sem beber álcool.

— Ele mostrou um desrespeito imprudente pela segurança de seus passageiros e tripulação. O piloto de uma aeronave comercial tem nas mãos a vida de centenas de pessoas. Ele teria colocado todos eles em sério risco —, disse o procurador Lynne Barrie, segundo o The Guardian.

