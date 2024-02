A- A+

MUNDO "Amigável, acessível, inclusiva": veja qual é a cidade do mundo premiada pela diversidade Zaragoza, na Espanha, é a primeira grande cidade a receber tal premiação. Veja lista das dez cidades mais inclusivas do planeta

Zaragoza, localizada no noroeste da Espanha, é a primeira grande cidade a receber um prêmio internacional por oferecer um modelo de gestão "amigável, acessível, diversificado e inclusivo". O reconhecimento foi entregue pela rainha espanhola, Letizia, à prefeita, Natalia Chueca em Aranjuez.

A premiação destaca políticas locais de acessibilidade, tanto em espaços públicos quanto em serviços e produtos. Zaragoza foi reconhecida logo após publicar uma nova Portaria de Acessibilidade e Direitos.

Entre os muitos exemplos de medidas incluídas na portaria estão os relacionados ao desenvolvimento urbano e às infraestruturas, como a promoção de uma plataforma única para a circulação compartilhada entre pedestres e veículos em áreas consideradas adequadas, desde que levem à redução do tráfego de veículos e respeitem condições de acessibilidade.

O júri do prêmio, presidido pelo diretor do Royal Board on Disability, Jesús Martín Blanco, foi composto por pessoas com deficiência, especialistas em cada uma das categorias, além de representantes da administração pública e do terceiro setor.

Nesse sentido, a prefeitura de Zaragoza desenvolverá uma estratégia de recursos de habitação social acessível para pessoas com deficiência e idosos, e promoverá a reabilitação de moradias sob a perspectiva do design para acessibilidade universal.

Em hotéis ou instalações de acomodação turística com capacidade para mais de 50 leitos, haverá um local ou quarto adaptado para cada 50 leitos.



Um relatório da The Valuable 500, associação comercial global de 500 empresas que trabalham para acabar com a exclusão de pessoas com deficiência, revelou as cidades mais acessíveis do mundo.

A pesquisa foi realizada em 2022 com 3.500 pessoas com deficiência de cinco países: Reino Unido, Estados Unidos, Japão, China e Austrália.

Veja quais são as outras cidades mais acessíveis e inclusivas do mundo

Cingapura

Mais de 95% dos cruzamentos de pedestres, pontos de táxi e paradas de ônibus são acessíveis a usuários de cadeiras de rodas, idosos e outras pessoas com deficiência.

O relatório afirma que um possível motivo para o empenho da cidade em ser acessível é a longevidade de seus residentes, o que pode ter levado sucessivos governos a se comprometerem a melhorar a acessibilidade da infraestrutura pública.

Xangai

Em termos de acessibilidade da cidade, muito progresso foi feito na última década. Graças à sua modernidade, as calçadas do centro de Xangai estão, em geral, em boas condições, com muitos "cortes de meio-fio", ou seja, rampas que conectam as calçadas à rua.

O estudo afirma que a cidade não só tem a maior rede de metrô do mundo, com 459 estações, mas também é totalmente acessível para usuários de cadeira de rodas.

Tóquio

Cerca de 50% dos entrevistados disseram que Tóquio tem uma grande variedade de acomodações acessíveis, próximas a atrações culturais, lojas e restaurantes.

De acordo com o relatório, os indicadores de piso tátil foram inventados no Japão, portanto, não é incomum que eles sejam "onipresentes" na cidade. Eles são essenciais, pois alertam os pedestres com deficiência visual sobre os perigos e facilitam a navegação pelas ruas.

Las Vegas

Os principais fatores que impulsionam a economia de Las Vegas são o turismo, os jogos e as convenções e, de acordo com o relatório, são esses fatores, e não os 150.000 residentes com deficiência da cidade, que proporcionaram o incentivo para que ela se tornasse uma das cidades mais amigáveis para pessoas com deficiência nos Estados Unidos.

Uma característica marcante dos hotéis de Las Vegas é a grande oferta de quartos acessíveis a pessoas com deficiência. Alguns, como o Bellagio, oferecem dezenas de quartos desse tipo; outros oferecem centenas, em todas as faixas de preço e tipos de quarto.

Cidade de Nova York

De acordo com o relatório, é pouco conhecido o fato de que quase um milhão de pessoas que residem na cidade de Nova York se identificam como deficientes e que a cidade de Nova York recebe seis milhões de visitantes com deficiência todos os anos.

Nesse sentido, a cidade de Nova York obteve a melhor pontuação como a cidade que fornece informações que permitem que as pessoas com deficiência planejem sua viagem e evitem decepções.

Orlando

Juntamente com Nova York e Las Vegas, Orlando está entre as cinco principais cidades dos EUA mais visitadas por turistas internacionais. Uma de suas principais atrações são os parques temáticos Walt Disney World, Universal Studios e SeaWorld, todos comprometidos com a inclusão.

A Disney, em particular, oferece acomodações não apenas para cadeirantes, mas também para pessoas com deficiências visuais, auditivas, cognitivas e sensoriais.

Amsterdã

De acordo com o relatório, na Holanda, a igualdade de tratamento é considerada tão importante que está consagrada no Artigo 1 da Constituição, que proíbe a discriminação por qualquer motivo, incluindo deficiência ou doença crônica.

Embora os prédios mais antigos dessa cidade possam não ser acessíveis para cadeiras de rodas, os prédios, os espaços e o transporte público são todos relativamente acessíveis.

Em uma das cidades mais favoráveis ao uso de bicicletas do mundo, é possível até mesmo alugar bicicletas adaptadas, que podem incorporar uma cadeira de rodas. Todas as estações de metrô são acessíveis para cadeiras de rodas, embora alguns tipos sejam mais difíceis de embarcar do que outros, devido ao espaço entre a plataforma e o trem.

Paris

A capital francesa sediará os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2024, o que lhe deu um "novo ímpeto" para se tornar mais acessível, segundo o relatório.

Como em muitas cidades, os museus têm levado a acessibilidade muito a sério, mas em Paris isso é levado a outro patamar, diz o relatório: os museus são equipados com dispositivos táteis ou suportes multissensoriais, guias em Braille, guias impressos em tamanho grande ou em vídeo e loops magnéticos, com informações de acessibilidade para todos os museus de Paris em um único site.

Além disso, a cidade é líder no fornecimento de informações para visitas e passeios para pessoas com deficiência.

Londres

Londres é uma megacidade global, com muitas barreiras arquitetônicas à acessibilidade, mas tem trabalhado arduamente para removê-las em resposta aos 20% da população que vive lá e tem uma deficiência, e ao grande número de turistas com necessidades de acesso que a visitam todos os anos.

Como resultado, foi publicada uma grande quantidade de informações importantes que as pessoas com deficiência precisam para planejar férias e excursões na cidade.

Sydney

Essa cidade australiana está entre as favoritas dos usuários de cadeiras de rodas, pois a maioria de suas atrações é acessível a eles. Além disso, todos os edifícios novos ou reformados devem, por lei, oferecer acesso a cadeiras de rodas.

De acordo com o relatório, a cidade tem uma pontuação alta no fornecimento de informações sobre acessibilidade - um requisito fundamental para que as pessoas com deficiência planejem sua viagem.

