O Papa Francisco queria que seu amigo, o catador de papelão Sergio Sánchez, estivesse presente em sua missa inaugural em 19 de março de 2013, vestido com suas roupas e sapatos de trabalhador. E, sem deixar nada ao acaso, disse expressamente aos seus principais colaboradores que também queria que eles estivessem presentes em sua despedida final.

Foi assim que Sánchez chegou a Roma nesta sexta-feira, bem a tempo de entrar na capela funerária de Francisco na Basílica de São Pedro, minutos antes de seu fechamento após a chegada de 250.000 pessoas. Amanhã, emocionado e vestindo seu uniforme de colecionador de papelão, ele ocupará um lugar privilegiado entre os líderes globais durante o funeral solene do Papa.

"O que Jorge Bergoglio representou para mim? Muito, e não só para mim, mas para toda uma organização. Ele foi alguém que sempre lutou por todos os direitos em defesa dos mais vulneráveis e foi um guia espiritual extraordinário para nós", disse ele à LA NACION.

Sánchez foi convidado a viajar a Roma pelo Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, o "ministério social" do Vaticano, liderado pelo cardeal jesuíta tcheco-canadense Michael Czerny. Ele retornará a Buenos Aires na segunda-feira, numa viagem relâmpago que reflete a fidelidade do Papa Francisco aos seus amigos e a coerência de sua mensagem até o fim.

De fato, em outubro de 2015, Francisco batizou um dos filhos de Sergio, a quem deram o nome de Francisquito, na capela de Santa Marta.

O catador, que também esteve presente na missa de despedida celebrada em Flores antes da partida do então arcebispo de Buenos Aires para Roma para participar do conclave após a renúncia de Bento XVI, espera agora que o sucessor do amigo mantenha a mesma linha de compromisso com este último.

"Esperamos que seu legado possa ser compreendido pela pessoa eleita como seu sucessor. E que o próximo Papa seja um Papa para os pobres, como foi Francisco. Esperamos que venha um Papa para os pobres, alguém que reconheça, como ele, que neste mundo devemos estender a mão e levantar aqueles que caíram", disse ele, em resposta a uma pergunta deste correspondente.

Vestido com o casaco azul dos catadores, carroceiros e recicladores, o líder do Movimento dos Trabalhadores Excluídos (MTE) enfatizou que viajou para representar todos os seus colegas e "dizer que os movimentos sociais e populares estão tristes, mas isso não significa que vamos desistir".

"Continuaremos tentando garantir que a voz do Papa continue a crescer, não apenas na Argentina, mas em todo o mundo, e deixar claro que nós, os movimentos de base, os trabalhadores da economia informal, que estamos presentes não apenas na Argentina, continuaremos trabalhando", acrescentou.

O Papa Francisco, que desde o início do seu pontificado denunciou que o atual sistema socioeconômico “perdeu o seu rosto humano”, apoiou firmemente os movimentos populares. Ele se encontrou com eles não apenas em Roma, mas também em diferentes partes do mundo — como Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e Temuco, no Chile — e apoiou suas principais reivindicações: terra, abrigo e trabalho, um salário básico universal e uma redução na jornada de trabalho. Tal era a proximidade entre eles que ele passou a chamá-los de “poetas sociais”.

