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IDADE NOVA Amigos comemoram 80 anos da Dra. Lourdinha, presidente da Unimed Recife Comemoração aconteceu na área central da cidade

A celebração pelos 80 anos da médica Dra. Maria de Lourdes Corrêa de Araújo, presidente da Unimed Recife, aconteceu nesta segunda-feira (25) e reuniu familiares, amigos e nomes de destaque do meio empresarial.

O encontro foi realizado no Centro Administrativo da Unimed, localizado no bairro da Ilha do Leite, área central do Recife. Ela completou idade nova no último sábado (23), mas seguindo a tradição, a comemoração é organizada por funcionários e diretores da cooperativa.

Comemoração aconteceu nesta segunda (25) | Fotos: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Comemoração aconteceu nesta segunda (25) | Fotos: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Comemoração aconteceu nesta segunda (25) | Fotos: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

O diretor operacional da Folha de Pernambuco, José Américo Lopes Góis, marcou presença no evento, representando o Grupo EQM, que engloba o jornal. Ele foi acompanhado da gerente de mercado, Tânia Campos, e da coordenadora de executivos multimídia da Folha, Wilma Mota.

Da esquerda para a direita: Tânia Campos, gerente de mercado da Folha; Dra. Lourdinha, presidente da Unimed Recife; José Américo Lopes Góis, diretor operacional da Folha; e Wilma Mota, coordenadora de Executivos Multimídia do jornal | Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Emocionada, Drª Lourdinha, como é conhecida, recebeu votos de longevidade e foi bastante requisitada para fotos. O Coral Unimed Recife, sob a regência do maestro Ismael Barbosa, cantou um repertório repleto de bons sentimentos. Após o tradicional ‘parabéns’, a doutora discursou ao público. Nas palavras, desejou bênçãos e proteção ao corpo diretor da Unimed Recife.

Durante entrevista à Folha, Drª Lourdinha explicou o segredo para completar as oito décadas com vitalidade e garra. Para ela, fé e vontade de viver são as principais dicas para quem quer alcançar longevidade com qualidade de vida.

“Tem que agradecer a Deus demais e ter muito cuidado com a vida. Eu deixo um recado aqui para que as pessoas se afastem das bebidas [alcoólicas], do cigarro, procurem ser felizes, amar demais e trabalhar. Assim se consegue chegar aos 80, 90 anos e muito mais. Para os próximos anos, desejo trabalho, amor ao próximo e satisfação. Peço a Deus para livrar-nos de todos os males para que possamos ajudar outras pessoas”, declarou ela.

José Américo Lopes Góis, diretor operacional da Folha, homenageou a amiga, durante a celebração, e ressaltou a importância dela para a representatividade feminina. Ele a definiu como uma ‘construtora de realidades concretas’.

“Doutora Lourdinha constrói pontes humanas. Ela tem praticado gestos de extrema humanidade. Eu estou aqui para agradecer, em nome do Grupo EQM, por essa figura maravilhosa. Nós esperamos que ela prossiga a sua trajetória durante muitos anos. Nos 100 anos, se Deus quiser, eu estarei aqui para dar um beijo e um abraço na doutora Lourdinha”, comentou.

80 anos de sucesso

Nascida em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, Maria de Lourdes Corrêa de Araújo se graduou em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em 1972. É especialista em gastroenterologia e clínica médica e se associou à Unimed Recife em agosto de 1985.

Durante a trajetória, na Unimed Recife, já foi membro suplente do conselho fiscal, auditora hospitalar, diretora secretária até ser eleita presidente em abril de 1996, cargo que ocupa até hoje. Dra. Lourdinha foi uma das fundadoras das cooperativas: Unicred Recife – Cooperativa de Crédito (1995) e Unimed Federação Pernambucana (1998), de onde foi presidente até este ano.

Ainda em 1998, foi reeleita para presidente da Unimed Pernambucana – Federação das Cooperativas Médicas Pernambucanas. Ela foi eleita para Conselheira Confederativa da Unimed do Brasil, representando a Unimed Pernambucana.

Entre outras, recebeu as seguintes homenagens:

• Título de Cidadã Honorária do Recife/PE;

• Medalha de Amiga da Marinha;

• Ordem do Mérito Consular da Câmara Municipal de Olinda/PE;

• Título de Cavaleiro - Ordem do Mérito dos Guararapes;

• Medalha do Mérito Olegária Mariano;

• Medalha Embaixador Sérgio Vieira Mello – Parlamento Mundial para Segurança de Paz;

• Diploma Mérito Aluízio Magalhães - Câmara Municipal de Olinda/PE.

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