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Ajuda Amigos da jovem mordida por tubarão em Boa Viagem criam vaquinha virtual; veja como ajudar O objetivo é ajudar Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 anos, a retomar a vida após receber alta do hospital

Os amigos da jovem de 19 anos mordida por um tubarão na Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, abriram uma vaquinha virtual para arrecadar recursos para auxiliar na recuperação de Marcela Vitória de Lima dos Santos.

Estudante de Direito, Marcela teve a perna direita amputada após ser mordida por um tubarão-tigre no último dia 1º de junho. A informação foi confirmada, na data do incidente, pela secretária executiva do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), Danise Alves.

Ela foi socorrida para o Hospital da Restauração (HR), na área central da capital pernambucana, onde passou por procedimentos cirúrgicos e continua internada.

Solidariedade

Criadora da campanha de arrecadação, Flávia Melo, vizinha e amiga da família, explicou que o objetivo é garantir apoio financeiro para que Marcela consiga retomar a rotina após receber alta. Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Marcela | Superação e Recuperação (@ajude_marcela)

Em entrevista à Folha de Pernambuco , Flávia contou que a estudante mora em um condomínio em Nova Tiúma, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), com a mãe e a avó, que é acamada e necessita de cuidados constantes.

Segundo ela, a situação financeira da família piorou após o incidente. A avó é aposentada, e a mãe recebe um auxílio de R$ 600. Antes do ocorrido, Marcela trabalhava em uma pizzaria e contribuía com cerca de R$ 800 para as despesas da casa.

"A gente aqui tá se ajudando, oferecendo carona, fazendo pix, ajudando com alimentação e transporte", diz Flávia. "Mas eu criei essa vaquinha para ajudar Marcela quando ela sair do hospital. Principalmente, para entrar em contato com uma clínica, caso não receba uma prótese do governo. Ainda não sabemos como vai ser".

Além dos custos com a reabilitação, a amiga da família acredita que o valor arrecadado poderá ajudar a estudante a manter a faculdade e pagar despesas básicas, como alimentação, enquanto reconstrói a própria vida.

Como ajudar?

As doações para ajudar Marcela Vitória de Lima dos Santos podem ser feitos através da Chave Pix: [email protected]. Qualquer valor é válido para ajudar.

Outra opção é doar diretamente no site da Vakinha.

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