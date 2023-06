A- A+

guerra na ucrânia Amorim diz que Ocidente deve "levar em conta" preocupações de segurança da Rússia na guerra Ao Financial Times, assessor especial da Presidência para assuntos internacionais afirmou que esforços ocidentais para enfraquecer Moscou remetem à situação alemã na 1ª Guerra

O assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, afirmou que o Ocidente deve "levar em conta" as preocupações de segurança da Rússia para que haja um cessar-fogo na guerra na Ucrânia. Em uma entrevista ao jornal britânico Financial Times, ele afirmou Kiev é uma "vítima dos resquícios da Guerra Fria", mas que os esforços para enfraquecer Moscou remetem às ações contra a Alemanha no fim da Primeira Guerra Mundial — "e nós sabemos onde isso terminou".

De acordo com o ex-chanceler, que já viajou a Moscou e Kiev e é parte-chave da estratégia de Lula para a invasão russa na Ucrânia, a postura beligerante dos aliados de Kiev ameaça desencadear um conflito ainda maior.

"Nós não queremos uma Terceira Guerra Mundial. E mesmo que ela não ocorra, nós não queremos uma nova Guerra Fria" disse ele ao FT. "Todas as preocupações de países da região devem ser levadas em conta se você quer paz. A outra única alternativa é a total vitória militar contra a Rússia. Você sabe o que vem depois? Eu não."

À prestigiosa publicação econômica, o assessor especial de Lula disse que a segurança nacional é uma das principais "preocupações" moscovitas, referindo-se aos planos ucranianos de se juntar à Organização para o Tratado do Atlântico Norte (Otan). A expansão da aliança militar encabeçada pelos EUA, criada no fim da Segunda Guerra para conter o avanço da influência soviética em direção ao Ocidente, para perto das fronteiras russas é motivo de críticas constantes do presidente Vladimir Putin.

Para justificar sua ofensiva, Putin afirma que, com a queda do Muro de Berlim, a aliança havia se comprometido a não se expandir para o Leste Europeu — algo que não foi posto no papel e cuja veracidade é motivo de questionamentos. Há décadas, o crescimento gradual da aliança é vista pelo Kremlin como uma ameaça direta à sua segurança.

"Nós não podemos julgar a situação pelo último um ano e meio. Essa é uma situação de décadas, há preocupações que devem ser levadas em conta. Isso não é culpa da Ucrânia. A Ucrânia é uma vítima, vítima dos resquícios da Guerra Fria" afirmou Amorim.

Para o ex-chanceler, que viajou a Moscou em abril e foi a Kiev em maio, a política externa dos EUA para a América Latina durante a Guerra Fria não afeta a visão de Lula sobre o confronto no Leste Europeu. Contudo, afirmou que a estratégia ocidental frente ao conflito, garantindo armas a Kiev e aplicando uma enxurrada de sanções contra a Rússia, é perigosa.

"Eu me lembro da situação na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. O objetivo era enfraquecer a Alemanha no [Tratado de] Versalhes. E nós sabemos como isso terminou" afirmou Amorim.



