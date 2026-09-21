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ONU Amorim: eleição de novo secretário-geral da ONU não é sobre quem vota, é sobre quem veta Assessor de Lula afirmou que escolha depende do poder de veto dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança

O ex-chanceler Celso Amorim, assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que a eleição do novo secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) é mais sobre quem veta do que sobre quem vota.

O processo seletivo está em andamento no Conselho de Segurança e corre em segredo. Os membros permanentes do Conselho (China, França, Estados Unidos, Reino Unido e Rússia) têm poder de veto.

Amorim afirmou que não houve uma definição sobre se o Brasil irá apoiar algum dos outros candidatos para ocupar o mais alto cargo da diplomacia internacional depois da renúncia, no sábado, da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet.

O mandato do atual secretário-geral António Guterres acaba no fim de dezembro. "Apoiamos a presidente Bachelet. Ela retirou a candidatura", afirmou, lembrando que o Brasil não vota nesse processo seletivo.

Pai para filho

Amorim participou da agenda do presidente Lula nesta manhã na residência oficial do embaixador Sérgio França Danese, representante permanente do Brasil junto à ONU, onde está hospedado. Ele classificou a reunião de Lula com o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, como uma conversa entre pai e filho.

"Nas minhas palavras, foi uma conversa como de pai para filho. Conversar com uma pessoa jovem governando uma das cidades mais importantes do mundo e dando a visão dele de nunca esquecer o que prometeu e trabalhar sempre em favor do povo pobre, contra qualquer tipo de discriminação de gênero, de raça no combate à desigualdade".



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