CHINA Ampliação: Amizade China-África demonstra forte vitalidade, diz chanceler A partir de 1º de maio, a China implementará plenamente o acesso com tarifa zero a 100% da tabela de importações africanas

A amizade entre a China e a África resistiu ao teste das mudanças nas circunstâncias internacionais, demonstrando forte vitalidade, disse neste domingo (8) o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi.

Por muitos anos, o ministro das Relações Exteriores da China honrou uma tradição diplomática ao iniciar o ano com uma visita à África. "Essa consistência reflete o espírito e o compromisso da diplomacia chinesa", disse Wang em uma coletiva de imprensa à margem da quarta sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional.

"Não é exagero dizer que a amizade China-África foi transmitida de geração em geração, forjada de coração para coração e construída com suor e sangue", disse Wang.

Destacando novos passos na construção de uma comunidade China-África com um futuro compartilhado, ele disse que a China receberá vários líderes africanos este ano para fortalecer o apoio mútuo como parceiros sob todas as condições e escrever conjuntamente um novo capítulo de uma jornada compartilhada.

A partir de 1º de maio, a China implementará plenamente o acesso com tarifa zero a 100% da tabela de importações africanas, removendo completamente as tarifas para impulsionar o comércio, multiplicar os benefícios para o povo e ajudar a África a acessar as enormes oportunidades do mercado chinês, disse Wang.

O Ano de Intercâmbios Interpessoais China-África começou oficialmente, com quase 600 atividades planejadas ao longo deste ano, disse ele, acrescentando que a China está pronta para trabalhar com seus irmãos africanos para se inspirar em sua herança civilizacional para um vínculo mais forte entre os povos e levar adiante a amizade por muitas gerações futuras.

