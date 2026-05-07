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Seminário

AMPPE celebra 80 anos com agenda que reúne lideranças nacionais no Recife

Entidade vai receber autoridades do judiciário brasileiro em programação que inclui seminário, palestra e intercâmbio de aprendizados

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Associação do Ministério Público de Pernambuco (AMPPE) comemora 80 anos de históriaAssociação do Ministério Público de Pernambuco (AMPPE) comemora 80 anos de história - Foto: Cláudio Portela

O Recife será, entre os dias 12 e 14 de maio, o centro das discussões institucionais do Ministério Público brasileiro ao sediar uma programação especial em celebração aos 80 anos da Associação do Ministério Público de Pernambuco (AMPPE). A agenda reunirá autoridades do Judiciário, membros do Ministério Público de diversas regiões do país e convidados em uma série de atividades que incluem seminários, reuniões estratégicas e programação cultural.

O Seminário de Comemoração dos 80 anos da AMPPE vai reunir representantes de diferentes regiões do país em uma agenda voltada ao debate institucional, intercâmbio de experiências e fortalecimento do Ministério Público brasileiro. O evento contará com palestras, painéis, reuniões estratégicas e apresentações culturais.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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“A AMPPE atravessou momentos decisivos da história do país, esteve presente em pautas sociais relevantes e sempre buscou representar os membros do Ministério Público em seus pleitos e demandas. Celebrar 80 anos é preservar esse legado e, ao mesmo tempo, renovar compromissos para que essa trajetória siga pautada pela humanização, transparência e solidez institucional”, afirma Helena Martins, presidenta da entidade.

A abertura acontece no dia 12, no auditório Centro Cultural Rossini Alves Couto, na Boa Vista, às 18h, em solenidade que contará com a presença de autoridades, como o Procurador-Geral de Justiça, José Paulo Xavier, e o presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Tarcísio Bonfim. O encerramento da noite será com a apresentação dos cantores Martins e Rodrigo Samico.

Na quarta-feira (13), as atividades seguem no auditório da AMPPE, no bairro da Madalena, às 14h, com encontro de representantes do Ministério Público de Pernambuco apresentando práticas positivas, experiências, projetos e iniciativas realizadas pelo órgão. Em seguida, às 16h, o professor de sociologia, pesquisador e escritor José Luiz Ratton vai apresentar o tema “Crianças e Adolescentes em ‘facções’: o que sabemos, o que não sabemos, o que precisamos saber”

No último dia (14) do Seminário, as atividades começam às 9h, com palestra de Pedro Maia, Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais (CNPG). Em seguida, ele integra roda de conversa com Karen Luise Vilanova, conselheira Nacional do Ministério Público, a partir do tema: “O Ministério Público na Construção de uma Ordem Constitucional Comprometida com os Direitos Fundamentais”.

A tarde será dedicada à reunião interna do Conselho Deliberativo da Conamp. À noite, o reencontro será no Espaço Dom, no Pina, a partir das 19h. No momento de abertura, entrega de medalhas a personalidades. Depois, show de Alceu Valença. A banda de Aluísio Maluf e Silvério Pessoa encerra a programação.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Oito décadas
Entidade essencial para o fortalecimento da atuação de promotores e promotoras em Pernambuco, a AMPPE chega às oito décadas de história consolidando sua atuação na defesa da sociedade e no aprimoramento da Justiça. Ao longo desse período, tem se destacado por iniciativas institucionais relevantes, articulações estratégicas e projetos voltados ao fortalecimento da atuação de seus associados.

As comemorações pelos 80 anos tiveram início ainda no ano passado, com a realização do encontro Memória & Futuro, que reuniu cerca de 400 associados na sede histórica da entidade, no bairro da Madalena. Na ocasião, foram apresentados resultados da gestão e entregues espaços requalificados, marcando o início de um ciclo de valorização do patrimônio e da história da instituição.

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