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MUDANÇAS CLIMÁTICAS Ana Toni: COP30 demonstrou força do multilateralismo após saída dos EUA do Acordo de Paris Objetivo da entidade agora é acelerar a implementação dos acordos pactuados em Belém

Ex-secretária nacional de mudança do clima e diretora-executiva da COP30, a economista Ana Toni disse nesta quarta-feira (5), que a conferência sobre mudanças climáticas realizada em Belém (PA), em novembro, demonstrou o compromisso dos países com o multilateralismo.

Antes do evento, lembrou Ana, havia uma desconfiança, levantada pelo desembarque do governo americano do Acordo de Paris, sobre a cooperação global na agenda climática.

"A preocupação grande era se outros países também sairiam. Pelo contrário, nenhum país saiu do Acordo de Paris, e os países reforçaram a importância do multilateralismo com os 56 acordos", comentou Ana Toni, referindo-se ao conjunto de 56 decisões oficiais aprovadas por consenso entre os 195 países que participaram da COP em Belém.

Os compromissos incluem acelerar a aplicação prática do Acordo de Paris, assim como a mobilização de US$ 1,3 trilhão em financiamento climático até 2035 e a triplicação dos recursos à adaptação climática de nações em desenvolvimento.

Hoje, durante participação em encontro promovido pela Amcham Brasil por ocasião da São Paulo Climate Week, a diretora-executiva da COP30 ressaltou que o foco, após os acordos pactuados em Belém, será acelerar a implementação da agenda de ação em diversas áreas, como energia, agricultura, infraestrutura e financiamento.

Ela pontuou que Austrália e Turquia, os dois países que lideram a conferência do clima neste ano, a COP31, estão dividindo papéis. A negociação ficará com a Austrália, enquanto a agenda de ação será de responsabilidade da Turquia.

Os mecanismos de transição justa, observou Ana Toni, já foram acertados e agora precisam ser apenas aprimorados na negociação.

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