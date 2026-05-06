Anabolizantes para fins estéticos: como eles funcionam?

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O uso de implantes com hormônios anabolizantes manipulados, conhecidos como "chips da beleza", é proibido no Brasil. Os implantes, feitos em farmácia de manipulação, podem apresentar os hormônios gestrinona, oxandrolona e testosterona.

Embora relatos sobre seu uso sejam comuns nas redes sociais, os chips da beleza não são aprovados pela Anvisa nem podem ser indicados pelos médicos para fins de ganho de massa muscular ou performance, segundo regras do Conselho Federal de Medicina (CFM).

O principal motivo para isso é a segurança. Esses implantes podem levar a uma série de riscos, desde alterações comportamentais até aumento do risco de doenças cardíacas, como infarto e acidente vascular cerebral (AVC). No início do ano, o caso de uma jovem de cerca de 20 anos que foi internada em estado grave, em São Paulo, depois de sofrer um edema cerebral viralizou nas redes sociais. A paciente não tinha doenças prévias, e o problema aconteceu menos de um dia depois de ela ter colocado um “chip da beleza”.

Esses implantes podem conter uma série de hormônios, sem que o usuário saiba qual exatamente está presente ali. Um muito utilizado é a gestrinona, uma forma sintética da testosterona, ou seja, que faz parte da classe de esteroides androgênicos e anabolizantes (EAA) — que foram alvo do CFM em abril.

— Nós estamos observando no Brasil um aumento exponencial da prescrição de esteroides androgênicos e anabolizantes para fins estéticos, de ganho de massa muscular e de melhoria de desempenho esportivo, inclusive entre mulheres. Os especialistas foram unânimes em afirmar que os benefícios da utilização dessas medicações para esses fins não superam os riscos. Não existe dose mínima segura, como alguns usuários alegam. Por isso, estamos proibindo essa prática — afirmou José Hiran Gallo, presidente do CFM na época em que o órgão vetou a indicação de produtos do tipo para fins estéticos ou de performance.

Os esteroides anabolizantes são necessários somente em casos em que de fato há a necessidade e indicação médica adequada, explicou o presidente do Departamento de Endocrinologia do Exercício e do Esporte da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), Clayton Macedo:

— Elas são utilizadas para indivíduos que têm deficiência da testosterona, como homens com hipogonadismo, ou para incongruência de gênero, no caso de hormonoterapia para homens trans. Essas são as duas grandes indicações hoje, para quem tem falta do hormônio, mas isso precisa ser comprovado e impactar o quadro clínico.

Apesar do alerta de especialistas para que o uso dos EAA seja feito apenas nos casos indicados, a busca por “chips da beleza”, “bombas”, oxandrolona e outros anabolizantes com fins estéticos tem se tornado, inclusive, a maioria das prescrições de substâncias do tipo, apontou Marcelo Bichels Leitão, cardiologista e diretor científico da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte (SBME).

— O mercado cresceu muito. Existem muitos médicos que fazem prescrições inapropriadas, e existe um mercado clandestino muito grande, nas próprias academias, na internet, você vê pessoas vendendo e uma facilidade muito grande no acesso. E os impactos, sejam estéticos ou de ganho de performance, são transitórios e levam a uma série de efeitos colaterais graves — diz o especialista.

Quais os principais riscos dos anabolizantes?

As consequências das substâncias estendem-se a diversos mecanismos diferentes do corpo humano, como maior risco para problemas cardíacos e infertilidade entre os homens. Além disso, há os impactos psíquicos, que podem levar a alterações bruscas de comportamento.

— O hormônio é o da fuga, da força, então pode aumentar a agressividade dos indivíduos, e inclusive a probabilidade de tomar uma atitude criminosa. Nosso cérebro é rico em receptores da testosterona, e isso altera o comportamento, dá um grau de irritabilidade. Existe um trabalho dinamarquês que acompanhou durante 12 anos usuários de esteroides e, no final, mais de 20% tinham sido presos por algum crime não relacionado a fatores socioeconômicos — aponta Macedo.

Macedo cita um trabalho publicado em 2019 na revista científica Drug and Alcohol Dependence que mostrou um risco nove vezes maior de condenação por um crime entre os usuários dos EAA em comparação com um grupo de controle.

Os efeitos colaterais também são principalmente cardíacos, com um risco aumentado de embolia com trombose, arritmia e de mortalidade no geral. Macedo, que coordena o ambulatório de Endocrinologia do Exercício da Unifesp, serviço de referência para pacientes com sequelas de anabolizantes, conta que recebe muitos pacientes jovens, de 30 a 40 anos, com problemas cardiovasculares graves, como infarto do miocárdio.

Muitas vezes, os indivíduos utilizam doses até 100 vezes o indicado para pessoas com deficiência do hormônio, e as combinam com outras drogas que prometem reduzir os efeitos colaterais – o que também é perigoso.

— Na hora que você está utilizando uma outra medicação, ela pode até impedir algumas consequências físicas, mas não vai impedir danos no fígado ou no coração. E o anabolizante aumenta a parede do órgão, o que leva a problemas sérios — explicou Andréa Fioretti, endocrinologista e uma das coordenadoras do ambulatório da Unifesp.

Nas mulheres, alguns efeitos mais visíveis observados são a alteração na voz, aumento do clitóris, de pelo, queda de cabelo, irregularidade menstrual, entre outros decorrentes da característica masculinizante do EAA. Além disso, em ambos os sexos, pode levar a hepatites, que são inflamações no fígado.

Anabolizantes podem causar perda de libido e infertilidade nos homens?

Outro problema de saúde consequente das drogas que tem chegado com certa frequência nos consultórios são quadros de disfunção na produção natural da testosterona por homens que fazem uso dos esteroides, o que leva à infertilidade e falta de libido.

— Os esteroides acabam inibindo o testículo porque existe uma fisiologia no corpo humano que é muito inteligente, quando você tem uma glândula que produz um certo hormônio, mas você já está tomando esse hormônio de fora, essa glândula fica inibida como uma defesa do organismo para não ter um excesso de produção. Só que isso pode atrofiar o testículo e impedir a produção natural depois — esclarece Andréa.

Ela acrescenta que é importante estar atento aos riscos, pois o uso a longo prazo pode inclusive causar um quadro de dependência, intensificando os riscos.

— O cérebro passa a ter uma alteração que diminui o córtex e aumenta uma área que geralmente está aumentada em usuários de outras drogas. Então antes nós imaginávamos que o usuário mantinha o vício porque ele tinha uma distorção de autoimagem, mas hoje sabemos que não é só isso — afirma.

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