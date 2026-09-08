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Aviação Anac aprova voos em Congonhas após 23h em casos extremos climáticos e outras exceções Medida já aconteceu duas vezes desde o ano passado

A Agência Nacional de Aviação Civil ( Anac) aprovou a ampliação das operações de pousos e decolagens no Aeroporto de Congonhas após as 23h em situações excepcionais, como eventos climáticos e problemas operacionais.

O pedido analisado pela diretoria da Agência foi feito pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), que representa companhias como Gol, Latam e Azul.

Essa ampliação ocorre há anos no terminal do aeroporto, mas a partir da interpretação de uma resolução de 2008. As normas determinam que o terminal opere entre 6h e 23h.

A decisão da Anac permite a decolagem e pouso de voos previamente agendados durante situações de "contingência sistêmica", como após eventos climáticos e problemas operacionais significativos.

No pedido, a Abear cita dois episódios em que o horário de operação do terminal foi ampliado para reduzir os impactos aos passageiros. Um foi em dezembro do ano passado, quando ventos fortes provocaram o cancelamento de 571 voos, com mais de 97 mil passageiros afetados.

O outro caso aconteceu em abril deste ano, quando o prédio da torre de controle do espaço aéreo de São Paulo precisou ser esvaziado por suspeita de vazamento de gás. Nessa ocasião, 178 voos foram cancelados, mais de 38 mil passageiros foram afetados.

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