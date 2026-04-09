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Aviação Anac avalia impacto do fechamento do espaço aéreo de SP nas demais regiões do Brasil "Agência avaliará a necessidade de outras medidas"

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que ainda avalia o impacto do fechamento do espaço aéreo de São Paulo nos demais aeroportos do Brasil. Segundo a agência reguladora, o trabalho previsto no protocolo de pré-crise foi acionado e está concentrado em estimar as empresas aéreas e rotas afetadas, bem como o potencial de passageiros impactados.

"Acompanhamos o desempenho operacional das empresas e dos aeroportos afetados, para avaliação de eventuais reflexos e efeitos em cascata na malha", afirmou por meio de nota.

A Anac não descartou a adoção de novas medidas emergenciais a depender da evolução do caso. "A agência avaliará a necessidade de outras medidas."

A administradora do aeroporto de Congonhas, a Aena, confirmou que o Aeroporto de Congonhas já opera normalmente. Segundo a empresa, das 8h58 às 10h09 da manhã desta quinta-feira, 9, as operações de pousos e decolagens foram suspensas em toda a Terminal São Paulo devido a uma pane técnica no Centro de Controle do Espaço Aéreo.

A concessionária informa ainda que está tomando todas as medidas para mitigar os impactos em Congonhas.

Interrupções no espaço aéreo da região metropolitana de São Paulo tendem a provocar efeito cascata, com atrasos e cancelamentos em aeroportos de outras regiões, especialmente em voos que dependem de conexão na capital paulista, dada a relevância do terminal na malha nacional.



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