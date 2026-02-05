Qui, 05 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta05/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
educação

Sisu 2026: Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFPE foi o curso mais concorrido em Pernambuco

Ao todo, foram 3.690 inscritos para 34 aprovados

Reportar Erro
O curso mais concorrido desta edição do Sisu é do IFPEO curso mais concorrido desta edição do Sisu é do IFPE - Foto: IFPE/Divulgação

O Ministério da Educação divulgou, nesta quinta-feira (5), a aprovação de 16.850 inscritos no Sisu 2026 em Pernambuco. 

Nesta edição, o curso mais concorrido foi o tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia De Pernambuco (IFPE). Foram 3.690 inscrições para o curso, com 34 aprovações.

O resultado individual do Sisu foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) no dia 29 de janeiro, e está disponível para consulta no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Leia também

• Pré-Acadêmico SuperAção abre inscrições para curso preparatório para o Enem

• Jovem da periferia de Salvador é 1º colocado em Medicina na USP pelo Enem

• Sisu: acaba nesta segunda (2) o prazo de adesão de não selecionados à lista de espera

Pernambuco tinha, ao todo, 15,9 mil vagas ofertadas. Segundo o governo federal, o número de aprovados por unidade da Federação (UF) pode, em alguns casos, ser maior que o total de vagas no estado, tendo em vista que os aprovados são contabilizados pela UF da sede da instituição e as vagas ofertadas são contabilizadas pela UF do campus onde o curso é ofertado.

Ao todo, Pernambuco registrou 214.972 inscrições, considerando que cada candidato pôde escolher até dois cursos.

Pé-de-Meia
No total, 1.481 candidatos foram aprovados em cursos presenciais de licenciatura em Pernambuco, que possibilita receber bolsas do Pé-de-Meia Licenciaturas.

O programa oferta um incentivo financeiro de R$ 1.050, sendo R$ 700 com saque imediato e R$ 350 como poupança, com saque após o ingresso como professor em uma rede pública de ensino.

Para participar, o estudante precisa ter obtido nota média igual ou superior a 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ser aprovado, se matricular no curso e se inscrever, posteriormente, no Pé-de-Meia Licenciaturas.

Cursos mais concorridos
A concorrência dos cursos nesta edição do Sisu desbanca o curso de Medicina, que costuma figurar em primeiro lugar, como foi o caso em 2025. 

Para determinar a concorrência dos cursos, é preciso comparar o número de inscritos para as vagas e a quantidade de vagas ofertadas. No caso do curso tecnólogo de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, por exemplo, foram 3.690 inscritos para apenas 34 vagas. 

Nesta edição, o segundo curso mais concorrido foi Direito, no campus FCAP da Universidade de Pernambuco (UPE). O terceiro curso mais concorrido de 2026 foi Terapia Ocupacional, no Campus Santo Amaro da UPE. 

Confira a lista dos cursos mais concorridos do Sisu 2026 em Pernambuco 

Instituição

Campus

Grau

Turno

Curso

Inscrições

Aprovados

IFPE

Campus Recife

Tecnológico

Noturno

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

3.690

34

UPE

FCAP

Bacharelado

Integral

Direito

2.390

25

UPE

CAMPUS SANTO AMARO

Bacharelado

Integral

Terapia Ocupacional

700

10

UPE

Campus Garanhuns

Bacharelado

Integral

Medicina

1.384

20

UFRPE

Recife

Bacharelado

Noturno

Administração

2.635

40

UPE

CAMPUS SERRA TALHADA

Bacharelado

Integral

Medicina

1.252

20

UPE

CAMPUS  PETROLINA

Bacharelado

Integral

Fisioterapia

1.243

20

UNIVASF

CAMPUS PAULO AFONSO

Bacharelado

Integral

Medicina

2.439

40

UPE

Campus Arcoverde Universidade de Pernambuco

Bacharelado

Integral

Odontologia

557

10

UFPE

Campus do Agreste Caruaru

Bacharelado

Integral

Medicina

4.318

80

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter