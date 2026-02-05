Sisu 2026: Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFPE foi o curso mais concorrido em Pernambuco
Ao todo, foram 3.690 inscritos para 34 aprovados
O Ministério da Educação divulgou, nesta quinta-feira (5), a aprovação de 16.850 inscritos no Sisu 2026 em Pernambuco.
Nesta edição, o curso mais concorrido foi o tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia De Pernambuco (IFPE). Foram 3.690 inscrições para o curso, com 34 aprovações.
O resultado individual do Sisu foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) no dia 29 de janeiro, e está disponível para consulta no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
Pernambuco tinha, ao todo, 15,9 mil vagas ofertadas. Segundo o governo federal, o número de aprovados por unidade da Federação (UF) pode, em alguns casos, ser maior que o total de vagas no estado, tendo em vista que os aprovados são contabilizados pela UF da sede da instituição e as vagas ofertadas são contabilizadas pela UF do campus onde o curso é ofertado.
Ao todo, Pernambuco registrou 214.972 inscrições, considerando que cada candidato pôde escolher até dois cursos.
Pé-de-Meia
No total, 1.481 candidatos foram aprovados em cursos presenciais de licenciatura em Pernambuco, que possibilita receber bolsas do Pé-de-Meia Licenciaturas.
O programa oferta um incentivo financeiro de R$ 1.050, sendo R$ 700 com saque imediato e R$ 350 como poupança, com saque após o ingresso como professor em uma rede pública de ensino.
Para participar, o estudante precisa ter obtido nota média igual ou superior a 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ser aprovado, se matricular no curso e se inscrever, posteriormente, no Pé-de-Meia Licenciaturas.
Cursos mais concorridos
A concorrência dos cursos nesta edição do Sisu desbanca o curso de Medicina, que costuma figurar em primeiro lugar, como foi o caso em 2025.
Para determinar a concorrência dos cursos, é preciso comparar o número de inscritos para as vagas e a quantidade de vagas ofertadas. No caso do curso tecnólogo de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, por exemplo, foram 3.690 inscritos para apenas 34 vagas.
Nesta edição, o segundo curso mais concorrido foi Direito, no campus FCAP da Universidade de Pernambuco (UPE). O terceiro curso mais concorrido de 2026 foi Terapia Ocupacional, no Campus Santo Amaro da UPE.
Confira a lista dos cursos mais concorridos do Sisu 2026 em Pernambuco
|
Instituição
|
Campus
|
Grau
|
Turno
|
Curso
|
Inscrições
|
Aprovados
|
IFPE
|
Campus Recife
|
Tecnológico
|
Noturno
|
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
|
3.690
|
34
|
UPE
|
FCAP
|
Bacharelado
|
Integral
|
Direito
|
2.390
|
25
|
UPE
|
CAMPUS SANTO AMARO
|
Bacharelado
|
Integral
|
Terapia Ocupacional
|
700
|
10
|
UPE
|
Campus Garanhuns
|
Bacharelado
|
Integral
|
Medicina
|
1.384
|
20
|
UFRPE
|
Recife
|
Bacharelado
|
Noturno
|
Administração
|
2.635
|
40
|
UPE
|
CAMPUS SERRA TALHADA
|
Bacharelado
|
Integral
|
Medicina
|
1.252
|
20
|
UPE
|
CAMPUS PETROLINA
|
Bacharelado
|
Integral
|
Fisioterapia
|
1.243
|
20
|
UNIVASF
|
CAMPUS PAULO AFONSO
|
Bacharelado
|
Integral
|
Medicina
|
2.439
|
40
|
UPE
|
Campus Arcoverde Universidade de Pernambuco
|
Bacharelado
|
Integral
|
Odontologia
|
557
|
10
|
UFPE
|
Campus do Agreste Caruaru
|
Bacharelado
|
Integral
|
Medicina
|
4.318
|
80