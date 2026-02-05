A- A+

educação Sisu 2026: Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFPE foi o curso mais concorrido em Pernambuco Ao todo, foram 3.690 inscritos para 34 aprovados

O Ministério da Educação divulgou, nesta quinta-feira (5), a aprovação de 16.850 inscritos no Sisu 2026 em Pernambuco.

Nesta edição, o curso mais concorrido foi o tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia De Pernambuco (IFPE). Foram 3.690 inscrições para o curso, com 34 aprovações.

O resultado individual do Sisu foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) no dia 29 de janeiro, e está disponível para consulta no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Pernambuco tinha, ao todo, 15,9 mil vagas ofertadas. Segundo o governo federal, o número de aprovados por unidade da Federação (UF) pode, em alguns casos, ser maior que o total de vagas no estado, tendo em vista que os aprovados são contabilizados pela UF da sede da instituição e as vagas ofertadas são contabilizadas pela UF do campus onde o curso é ofertado.

Ao todo, Pernambuco registrou 214.972 inscrições, considerando que cada candidato pôde escolher até dois cursos.



Pé-de-Meia

No total, 1.481 candidatos foram aprovados em cursos presenciais de licenciatura em Pernambuco, que possibilita receber bolsas do Pé-de-Meia Licenciaturas.

O programa oferta um incentivo financeiro de R$ 1.050, sendo R$ 700 com saque imediato e R$ 350 como poupança, com saque após o ingresso como professor em uma rede pública de ensino.

Para participar, o estudante precisa ter obtido nota média igual ou superior a 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ser aprovado, se matricular no curso e se inscrever, posteriormente, no Pé-de-Meia Licenciaturas.

Cursos mais concorridos

A concorrência dos cursos nesta edição do Sisu desbanca o curso de Medicina, que costuma figurar em primeiro lugar, como foi o caso em 2025.

Para determinar a concorrência dos cursos, é preciso comparar o número de inscritos para as vagas e a quantidade de vagas ofertadas. No caso do curso tecnólogo de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, por exemplo, foram 3.690 inscritos para apenas 34 vagas.

Nesta edição, o segundo curso mais concorrido foi Direito, no campus FCAP da Universidade de Pernambuco (UPE). O terceiro curso mais concorrido de 2026 foi Terapia Ocupacional, no Campus Santo Amaro da UPE.

Confira a lista dos cursos mais concorridos do Sisu 2026 em Pernambuco

Instituição Campus Grau Turno Curso Inscrições Aprovados IFPE Campus Recife Tecnológico Noturno Análise e Desenvolvimento de Sistemas 3.690 34 UPE FCAP Bacharelado Integral Direito 2.390 25 UPE CAMPUS SANTO AMARO Bacharelado Integral Terapia Ocupacional 700 10 UPE Campus Garanhuns Bacharelado Integral Medicina 1.384 20 UFRPE Recife Bacharelado Noturno Administração 2.635 40 UPE CAMPUS SERRA TALHADA Bacharelado Integral Medicina 1.252 20 UPE CAMPUS PETROLINA Bacharelado Integral Fisioterapia 1.243 20 UNIVASF CAMPUS PAULO AFONSO Bacharelado Integral Medicina 2.439 40 UPE Campus Arcoverde Universidade de Pernambuco Bacharelado Integral Odontologia 557 10 UFPE Campus do Agreste Caruaru Bacharelado Integral Medicina 4.318 80

