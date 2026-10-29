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Indicação

Anatel formaliza indicação do presidente interino da agência

Alexandre Freire assume interinamente em 5 de novembro, até a posse do novo presidente da agência

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Anatel formaliza indicação do presidente interino da agência Anatel formaliza indicação do presidente interino da agência - Foto: Sinclair Maia/Anatel

O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) formalizou nesta quinta-feira (29), a indicação do conselheiro Alexandre Freire para exercer interinamente a Presidência da autarquia.

A interinidade começa em 5 de novembro, em razão da vacância da Presidência da Anatel, e se encerra com a investidura do novo titular do cargo.

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Integrante do Conselho Diretor, Freire tem atuação em processos relacionados à inclusão digital, à infraestrutura de telecomunicações, à concorrência e à modernização regulatória. Entre os temas sob sua relatoria estão a regulamentação do sandbox regulatório, o Regulamento Geral dos Serviços de Telecomunicações (RGST) e a revisão do Plano Geral de Metas de Competição.

Na área de infraestrutura, relatou processos sobre a implantação e a operação de redes de fibra óptica na Amazônia, incluindo uma infovia de aproximadamente 2 mil quilômetros que conecta 19 municípios do interior do Amazonas. Também participou de iniciativas voltadas à conectividade de comunidades indígenas e quilombolas.

Outros temas de sua atuação incluem a consulta pública sobre a destinação da faixa de 6 GHz, utilizada no planejamento de novas aplicações de conectividade sem fio, e questões relacionadas à cibersegurança, a data centers e a cabos submarinos.

No âmbito internacional, Freire presidiu o Centro de Altos Estudos em Comunicações Digitais e Inovações Tecnológicas da Anatel, responsável por atividades de pesquisa e capacitação. Também participou de iniciativas de formação voltadas a países de língua portuguesa.

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