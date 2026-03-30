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regulação Anatel retomada consulta para regular atividade das big techs na rede brasileira O alvo da agência reguladora são as empresas que prestam serviços de valor agregado - como streaming de áudio, vídeo e inteligência artificial - gerando grandes volumes de tráfego nas redes

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) abriu uma nova consulta pública para coletar dados que servirão como base para regulamentar os deveres dos usuários e analisar o impacto das plataformas digitais nas redes brasileiras.

O alvo da agência reguladora são as empresas que prestam serviços de valor agregado - como streaming de áudio, vídeo e inteligência artificial - gerando grandes volumes de tráfego nas redes. São os casos de Google, Amazon, Meta, TikTok, Netflix e outras do gênero.

A relatoria ficará sob os cuidados do conselheiro Edson Holanda, que tomou posse ano passado. O prazo para envio das manifestações acaba em 25 de junho de 2026.

O processo regulatório terá dois eixos: o primeiro vai investigar como o tráfego massivo de dados de grandes plataformas, impulsionado por vídeos em alta resolução e inteligência artificial, afeta os investimentos e a qualidade das redes de telecomunicações.

O segundo eixo trata da proteção do consumidor, abordando tópicos como detalhes sobre a transparência na cobrança de serviços digitais embutidos em planos de celular e a existência de "dark patterns", técnicas de design manipulatório que dificultam o cancelamento de assinaturas.

Segundo a Anatel, isso ocorre em um cenário de pressão global, com aplicação de multas bilionárias a essas empresas em mercados como o dos Estados Unidos, por exemplo.



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