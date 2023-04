Âncora da NBCUniversal acusou CEO de assédio, causando a demissão de Jeff Shell

A- A+

Jeff Shell, o CEO da NBCUniversal que deixou seu cargo no domingo (23), foi demitido da empresa depois que uma âncora de uma de suas redes de notícias apresentou uma queixa de assédio sexual contra ele, de acordo com um advogado da âncora.

A advogada, Suzanne McKie, disse que sua cliente, Hadley Gamble, correspondente internacional sênior da CNBC, havia enviado mensagens aos investigadores da NBCUniversal documentando casos de assédio por parte de Shell.

Os detalhes foram confirmados por outra pessoa com conhecimento da investigação, que também disse que Shell foi demitido por justa causa e não receberia indenização.

A Comcast, proprietária da NBCUniversal, disse no domingo que Shell estava deixando a empresa após o que descreveu como uma investigação sobre uma reclamação de relacionamento inadequado no local de trabalho, sem especificar detalhes. A Shell liderava a NBCUniversal desde 2020.

Um representante de Jeff Shell não comentou imediatamente as acusações de assédio sexual. Em comunicado no domingo, Shell disse que teve “um relacionamento inadequado com uma mulher na empresa, o que lamentou profundamente”.

No início do ano, a CNBC decidiu que não renovaria o contrato de Gamble, que expira em 2023, de acordo com três pessoas a par do assunto. Gamble apresentou sua queixa algum tempo depois disso, no final de março, disseram as pessoas.

A demissão de Shell gerou uma enxurrada de reuniões de acompanhamento na sede da NBCUniversal nesta segunda-feira. Michael Cavanaugh, o presidente da Comcast que assumiu o controle efetivo da NBCUniversal, reuniu-se com executivos seniores da divisão de mídia para discutir os próximos passos após os turbulentos eventos do fim de semana.

Com Cavanaugh, a NBCUniversal consegue um líder com vasta experiência na supervisão de grandes divisões de empresas, mas muito pouca experiência na operação de estúdios de cinema e TV.

