A- A+

RIO DE JANEIRO Andaime cede e deixa dois operários suspensos em prédio na Barra da Tijuca, no Rio: veja vídeo Trabalhadores foram retirados do equipamento por moradores

Dois trabalhadores passaram por um susto, na tarde dessa quarta-feira (14), após um andaime ceder no 20º andar de um prédio comercial na Avenida Ruy Frazão Soares, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O incidente aconteceu por volta das 16h. De acordo com relatos, uma das laterais do equipamento se desprendeu, deixando os operários pendurados a grande altura.

Vídeos registrados por testemunhas chamaram atenção nas redes sociais ao mostrar o momento de tensão vivido pelos operários.

Trabalhadores ficam pendurados após andaime ceder no 22º andar de um prédio na Barra da Tijuca



: Reprodução pic.twitter.com/1N7oouy90d — Agenda do Poder (@agendadopoder) May 15, 2025

Segundo relatos, uma das cordas que sustentavam a estrutura se soltou, fazendo com que a plataforma ficasse quase na posição vertical. Os operários estavam no último andar do edifício no momento do incidente e conseguiram se segurar até receberem ajuda de pessoas que estavam no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h, mas, ao chegar ao endereço, encontrou os dois trabalhadores já em segurança. Nenhum deles precisou de atendimento médico.

Veja também