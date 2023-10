Andaime desaba e mata ao menos cinco trabalhadores em canteiro de obras na Alemanha

A- A+

Pelo menos cinco trabalhadores morreram nesta segunda-feira (30) na cidade de Hamburgo, no norte da Alemanha, quando um andaime desabou em um canteiro de obras, disse um porta-voz dos bombeiros. A mesma fonte afirmou que os profissionais construíam um poço de elevador, e que o equipamento caiu sobre ao menos oito pessoas.

"Várias pessoas estão soterradas sob os andaimes e são consideradas desaparecidas" disse o porta-voz. "Cinco trabalhadores morreram no local do acidente" completou.

Agora, uma equipe de resgate com cerca de 70 pessoas está no local do incidente tentando resgatar as vítimas que ainda estão presas nos escombros. Conforme o porta-voz dos bombeiros, não está claro o que causou do colapso do andaime.

Segundo a imprensa local, o andaime caiu por volta das 8h10 (5h10 em Brasília) no Westfield Hamburg-Ueberseequartier, um novo empreendimento comercial, residencial e de lazer que incluirá um importante terminal de navios de cruzeiro.

O acidente ocorreu em HafenCity, um bairro portuário que se tornou um dos maiores projetos de construção urbana da Europa.

