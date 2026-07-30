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VENDAVAL "Só pensava em Deus e na minha família", diz operário que ficou pendurado em andaime no Rio Leonardo Garcia, de 43 anos, lembra os momentos de tensão vividos durante a vendaval de mais de 100km/h que atingiu o Rio na tarde de quarta-feira

Três operários que trabalhavam numa obra num prédio da Recreio, Zona Sudoeste do Rio, viveram momentos de tensão com os ventos de mais de 100 km/h que atingiram a cidade do Rio de Janeiro nesta quarta: ficaram pendurados no equipamentoe conseguiram se salvar se prendendo a uma das sacadas do prédio de mais de 20 metros. Leonardo Garcia, de 43 anos, conta que a família veio à sua mente no momento das rajadas.

"Fomos surpreendidos de forma muito rápida. Quando percebemos que estava chegando a ventania, tentamos descer o quanto antes. Sendo que não deu tempo. Ali na hora eu só pensava em Deus e na minha família", disse Leonardo ao Globo.

O operário, que mora com os filhos e A esposa em Vila Kennedy, na Zona Oeste, conta ainda que nesta quinta-feira, quase 24 horas depois da ventania, ainda está sem energia em casa.



No grupo virtual do trabalho, seus outros dois colegas que passaram pelo mesmo susto compartilharam com amigos sobre o alívio após os momentos de desespero. Durante a rajada, Vitor, Wallace e Leonardo ainda se depararam com o equipamento travado, sem que pudessem descer. Com isso, se agarraram na parede do quinto andar e desceram.

"Que bom que nós estávamos na parede da varanda! Foi Deus, irmão, sabe por quê? Nós descemos o jaú. E o jaú travou ali. Foi na hora que veio a primeira rajada de vento", disse uma dos operários no grupo.

Os funcionários da Retoq Engenharia receberam um dia de licença após o susto. No momento do ocorrido, havia um técnico de segurança do trabalho nas proximidades.

A ventania desta quarta fez estragos nas ruas. No Rio, houve registro de óbitos por desabamento de muros e de árvores.

No fim da tarde desta quarta, imagens gravadas pelo morador Paulo Edson Lamelha mostram três trabalhadores em um andaime que é jogado de um lado para o outro e contra o prédio, deixando-os em desespero. Ainda na gravação, outros homens correm até o local também para tentar oferecer ajuda, ainda que eles estivessem a dezenas de metros de altura. As imagens também mostram objetos caindo do andaime com as batidas.

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