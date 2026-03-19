Andar de bicicleta pode aumentar longevidade e dar mais qualidade de vida a idosos, diz estudo
Pesquisa indica menor risco de morte e de necessidade de cuidados prolongados entre aqueles que mantêm o hábito de andar de bicicleta
Um hábito simples pode fazer grande diferença na qualidade de vida na terceira idade: andar de bicicleta. Um estudo realizado no Japão aponta que idosos que pedalam regularmente têm mais chances de viver mais e manter a independência por mais tempo.
No país asiático, o uso da bicicleta é comum entre idosos como meio de transporte diário — em proporção maior do que na Europa ou nos Estados Unidos. Pesquisas anteriores já indicavam que ciclistas tendem a ser mais ativos fisicamente e socialmente engajados, mas faltavam evidências de longo prazo específicas para a população japonesa.
Para aprofundar essa análise, pesquisadores acompanharam idosos ao longo de uma década. Primeiro, avaliaram a frequência com que os participantes pedalavam em 2013 e monitoraram, até 2023, se passaram a necessitar de cuidados de longo prazo ou vieram a óbito.
Em uma segunda etapa, examinaram mudanças no comportamento entre 2013 e 2017 — como começar, parar ou manter o hábito — e seus impactos na saúde futura, incluindo uma análise específica de pessoas que não dirigiam.
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Os resultados mostraram benefícios claros. Idosos que pedalavam em 2013 apresentaram menor risco de precisar de cuidados prolongados e menor risco de morte ao longo dos dez anos seguintes, em comparação com aqueles que não utilizavam bicicleta. Os efeitos protetores foram ainda mais evidentes entre os que não dirigiam.
A continuidade do hábito também se mostrou decisiva. Aqueles que seguiram pedalando entre 2013 e 2017 tiveram menor probabilidade de necessitar de cuidados de longo prazo e de morrer nos anos posteriores. Entre os não motoristas, os ganhos foram ainda mais amplos: tanto quem manteve quanto quem passou a pedalar nesse período apresentou menor risco de depender de assistência no futuro.
De forma geral, os pesquisadores concluem que o ciclismo pode desempenhar papel importante no bem-estar físico e mental de idosos, contribuindo para um envelhecimento mais saudável. No estudo, a bicicleta é descrita como uma “companheira de estilo de vida” capaz de promover autonomia, especialmente entre aqueles que deixam de dirigir — um cenário cada vez mais comum no Japão.
Os autores também destacam a importância de ampliar o apoio social e estrutural para incentivar o uso da bicicleta entre idosos, potencializando seus benefícios para a saúde pública.