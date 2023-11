A- A+

O ex-secretário de Saúde de Pernambuco André Longo foi nomeado pelo presidente Lula diretor-presidente da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS).

Longo foi secretário estadual de Saúde da gestão Paulo Câmara e esteve à frente da pasta durante o início da pandemia de Covid-19, tendo ficado no cargo até o fim de 2022.

Além dele, foram nomeados dois diretores para a AgSUS: Luciana Maciel de Almeida Lopes e Williames Pimentel de Oliveira. O mandato dos titulares nos cargos é de três anos. Os decretos saíram na edição do Diário Oficial da União da última segunda-feira (27).

André Longo já estava na agência desde março de 2023 como diretor-técnico interino. Médico por formação, ele soma mais de 28 anos de atuação, sendo 12 anos na gestão pública. Ele também foi presidente da Agência Nacional de Saúde (ANS).

"Agradeço a confiança pela indicação, estou muito feliz de poder dar continuidade e agora liderar um trabalho que já vinha realizando dentro da agência. Passei os últimos oito meses como diretor-técnico interino ajudando a ‘arrumar a casa’. Quando cheguei, a capacidade técnica e operacional não estavam ajustadas para receber toda a demanda de médicos prevista no contrato de gestão, apresentando inconformidades que comprometeram a melhor execução do programa", declarou Longo, em entrevista ao site da agência.

O agora diretor-presidente da AgSUS também afirmou que "havia irregularidades administrativas". "Já sanamos diversos problemas deixados pela gestão passada, mas ainda é preciso resolver alguns outros e vamos trabalhar para garantir as soluções com eficiência e brevidade. A AgSUS tem grandes potencialidades, vamos focar nossa atuação em um novo contrato de gestão com o Ministério da Saúde, para ajudá-lo em alguns desafios, buscando soluções operacionais, ágeis e inteligentes para um SUS mais potente e eficiente", declarou Longo.

Com estrutura pensada para a inovação e gestão ágil, a Agência do SUS tem foco nas pessoas que utilizam o Sistema Único de Saúde. Um decreto publicado na semana passada pelo Governo Federal regulamentou a implantação da AgSUS, criada em 2019 como Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (Adaps). A entidade é responsável pela gestão do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB) e tem como foco a assistência às comunidades indígenas nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI).

