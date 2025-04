Andressa Urach: os 4 sintomas da pneumonia, causa da internação da influenciadora

A- A+

Andressa Urach, de 37 anos de idade, está com pneumonia. O diagnóstico foi confirmado após a realização de exames de imagem durante uma internação.

— Depois de vários exames, quem procura acha... O hospital pediu uma tomografia com contraste e foi detectada pneumonia, água no pulmão. Então, agora, sabendo o que tenho, é mais fácil de tratar, apesar de já estar sendo medicada por outros sintomas que eu estava apresentando, agora vou poder tomar realmente os remédios certos para tratar essa pneumonia — contou Urach em vídeo publicado em suas redes sociais.

A pneumonia é uma infecção respiratória que afeta os pulmões, pode ser causada por bactérias, vírus e, em casos raros, por fungos, e acomete principalmente pessoas com doenças pulmonares, idosos com mais de 60 anos e crianças de até 5 anos. A doença não é transmissível e, se não tratada corretamente, pode levar à morte — é a principal causa de óbito por doença infecciosa no mundo.

Quais os sintomas da pneumonia?

As pneumonias bacteriana, viral e fúngica têm sintomas parecidos com a gripe e podem confundir o paciente:

Catarro amarelado;

Febre alta;

Tosse;

Falta de ar.

Entretanto, o que difere são dores inflamatórias fortes no pulmão, que levam a dificuldade para respirar, e a permanência dos sintomas por três dias ou mais, mesmo depois de tomar remédio.

No caso de idosos, nem sempre há quadro de febre e, por isso, é recomendado levar ao hospital logo nas primeiras 24 horas de manifestação dos sintomas. A pneumonia também pode causar água no pulmão, também conhecida como edema pulmonar ou derrame pleural.

Como é feito o diagnóstico de pneumonia?

A diferenciação é feita a partir do exame clínico e de imagem.

O que causa a pneumonia?

As causas dependem do agente infeccioso associado. Em caso de pneumonia adquirida na comunidade, a pessoa entra em contato com bactérias comuns do seu cotidiano em casa mas, por alguma deficiência no sistema imunológico, pode desenvolver a doença.

Quais as formas de tratamento da pneumonia?

Em quadros leves de pneumonias bacterianas, o paciente deve tomar antibiótico por sete dias. Nas fúngicas, devido à progressão mais lenta da doença, pacientes com sintomas leves tomam antifúngico por alguns meses. Entretanto, em qualquer quadro de falta de ar, deve ser internado para acompanhamento médico.

Existe prevenção para a pneumonia?

Sim. Há duas vacinas contra a pneumonia, que integram o Plano Nacional de Imunizações: a Pneumocócica 23 valente e a Pneumocócica 13 valente. Elas são destinadas a pessoas com mais de 60 anos ou com doenças pulmonares.

Para a prevenção de casos virais, é importante tomar a vacina da gripe que, segundo o Ministério da Saúde, reduz em 45% as internações hospitalares e em 75% o risco de morte pela doença. A vacina contra a Covid-19 também ajuda a reduzir a incidência de pneumonia decorrente do novo coronavírus.

Entre os fatores externos, é recomendado:

Evitar exagero no consumo de álcool e tabaco;

Realizar a manutenção adequada no aparelho de ar-condicionado;

E evitar exposição a mudanças bruscas de temperatura.

Veja também