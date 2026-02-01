A- A+

Mundo Andrew convidou Epstein para jantar no Palácio de Buckingham Os documentos levantam questões sérias sobre a capacidade de julgamento de Andrew, ao mesmo tempo em que oferecem um olhar raro sobre como parte da superelite mundial se comporta a portas fechadas

A família real britânica enfrenta uma nova onda de constrangimento após a divulgação de mais documentos da investigação dos Estados Unidos sobre Jeffrey Epstein, que revelam detalhes sórdidos sobre a relação entre o criminoso sexual condenado e o então Príncipe Andrew.

E-mails liberados pelo Departamento de Justiça norte-americano na sexta-feira, 30, incluem um convite de Andrew para Epstein jantar no Palácio de Buckingham, uma oferta de Epstein para apresentar ao britânico uma russa de 26 anos e fotos que parecem mostrar Andrew ajoelhado sobre uma mulher, ou garota, ainda não identificada, deitada no chão.

As revelações surgem três meses após o Rei Charles III ter destituído Andrew de seus títulos reais, incluindo o direito de ser chamado de príncipe, em uma tentativa de isolar a monarquia britânica das constantes histórias sobre a relação de seu irmão mais novo com Epstein, que mancham a família real há mais de 10 anos.

Como resultado da medida do rei, os danos causados pela divulgação provavelmente ficarão limitados ao próprio Andrew, acredita Craig Prescott, um especialista em direito constitucional e monarquia na Royal Holloway, Universidade de Londres.

Os documentos levantam questões sérias sobre a capacidade de julgamento de Andrew, ao mesmo tempo em que oferecem um olhar raro sobre como parte da superelite mundial se comporta a portas fechadas, explica ainda Prescott. Andrew é questionado sobre sua relação com Epstein desde 2008, quando o rico financista se declarou culpado de solicitar uma menor para prostituição.

Em 2011, a hoje falecida Virginia Giuffre alegou que havia sido traficada por Epstein e forçada a fazer sexo com Andrew quando tinha apenas 17 anos. O então príncipe tentou abafar a polêmica em uma entrevista concedida à BBC em 2019, mas a aparição apenas alimentou o escândalo.

Os novos e-mails divulgados incluem uma troca de mensagens em 2010 entre Epstein e uma conta identificada como "The Duke" (O Duque), após o financista ser libertado da prisão domiciliar. Antes de ser proibido de usar o título, Andrew era o Duque de York.

"Tenho uma amiga com quem acho que você gostaria de jantar", escreve Epstein. Duque responde: "Claro. Estou em Genebra até a manhã do dia 22, mas ficaria encantado em vê-la." O e-mail é assinado apenas como "A.".

Em outro e-mail com trechos omitidos, Epstein diz: "Ela tem 26, russa, inteligente, bonita, confiável". A troca de mensagens causou choque na ex-correspondente real da BBC, Jennie Bond, que apontou que seria altamente incomum para um membro da realeza se encontrar com alguém sobre quem sabia tão pouco.

Em outra troca de e-mails em 2010, Epstein disse que estava em Londres. "Eu te ligo quando chegar se você puder me dar um número. Alternativamente, poderíamos jantar no Palácio de Buckingham com muita privacidade", diz Duque. "BP (Buckingham Palace), por favor", responde Epstein. Fonte: AP

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

