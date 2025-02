A- A+

DUPLA NACIONALIDADE Andrew Tate: investigado por tráfico de pessoas e estupro na Romênia, influencer parte para os EUA 'Financial Times' reportou que governo Trump pediu a Bucareste a devolução dos passaportes do ex-kickboxer e do irmão Tristan

O influenciador Andrew Tate, acusado de tráfico de pessoas e estupro na Romênia, partiu para os Estados Unidos nesta quinta-feira.



Promotores romenos alegam que o ex-kickboxer Tate, 38, seu irmão Tristan, 36, e duas mulheres criaram uma organização criminosa na Romênia e no Reino Unido no início de 2021 e exploraram sexualmente várias vítimas.

Os irmãos, que têm nacionalidade britânica e americana, insistem que são inocentes.

O esquadrão romeno de combate ao crime organizado (DIICOT) disse que os dois irmãos, que partiram para os EUA juntos, permaneciam "sob supervisão judicial" e tinham que "comparecer [junto] às autoridades judiciais em todas as intimações".

"A violação de má-fé das obrigações que lhes incumbem pode levar à substituição do controle judicial por uma medida de custódia mais elevada", disse o DIICOT.

A mídia de notícias de aviação romena BoardingPass disse que "um jato particular Gulfstream G550 decolou de Bucareste, Romênia, com destino a Fort Lauderdale" logo após as 6h desta quinta (horário local).

Quatro mulheres britânicas que acusaram Andrew Tate de estupro expressaram preocupação na semana passada de que o governo dos Estados Unidos poderia pressionar a Romênia a aliviar as restrições de viagem dos acusados.

O Financial Times disse que o governo de Donald Trump levou o caso de Tate às autoridades romenas no início deste mês, pedindo que Bucareste devolvesse os passaportes dos irmãos.

O ministro das Relações Exteriores da Romênia, Emil Hurezeanu, disse que o enviado de Trump, Richard Grenell, mencionou o caso com ele na Conferência de Segurança de Munique no início de fevereiro.

As quatro mulheres, que estão abrindo um processo civil contra Tate no Tribunal Superior do Reino Unido, acusando-o de estupro e controle coercitivo entre 2013 e 2016, pediram que Washington não se envolvesse.

— Estas são mulheres que são vítimas dos mais horríveis e terríveis crimes alegados — disse o advogado das vítimas no Reino Unido, Matthew Jury, à BBC Newsnight. — E ver o homem mais poderoso do mundo apoiar seu suposto agressor é incrivelmente traumatizante. É retraumatizante para eles. É uma espécie de gaslighting.

Andrew Tate se mudou para a Romênia anos atrás depois de começar um negócio de webcam no Reino Unido.

Ele saltou para a fama em 2016 quando apareceu pela primeira vez no reality show "Big Brother" do Reino Unido, mas foi expulso depois de um vídeo mostrá-lo atacando uma mulher.

Andrew Tate então se voltou para as plataformas de mídia social para promover suas visões frequentemente misóginas e divisivas sobre como ser bem-sucedido.

Banido do Instagram e do TikTok por suas opiniões, Tate é seguido por mais de 10 milhões de pessoas no X, no qual podem ser vistas postagens homofóbicas e racistas.

Um tribunal romeno concedeu um pedido britânico para extraditar os Tates para o Reino Unido, mas somente após a conclusão dos procedimentos legais na Romênia.

No ano passado, os Tates foram condenados em um caso de fraude fiscal no Reino Unido.

