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EUROPA Andy Burnham defende união após iniciativa de independência de países do Reino Unido "Nossas nações têm o direito à autodeterminação", disse o primeiro-ministro

O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, "acredita fortemente na união", afirmou seu porta-voz a repórteres nesta segunda-feira, 14, pouco depois de os líderes da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte assinarem uma declaração conjunta pedindo um referendo de independência.

"O Reino Unido está em seu melhor quando as pessoas se unem em torno de nossos valores compartilhados e na resolução de problemas, em vez de divisão, e o primeiro-ministro continuará a aliviar as pressões sobre as finanças domésticas e a proporcionar maior segurança econômica, em vez de se envolver em debates constitucionais ou novos referendos", declarou o porta-voz, segundo a Baha. Ele enfatizou que Burnham está em contato constante com os líderes dos governos.

Mais cedo, o primeiro-ministro da Escócia, John Swinney, e seus homólogos galês e norte-irlandês, Rhun ap Iorwerth e Michelle O'Neill, se reuniram em Cardiff, declarando que "o tempo de Westminster está chegando ao fim".

"Nossas nações têm o direito à autodeterminação. Nenhum governo de Westminster tem o direito de bloquear a democracia ou minar o princípio de que nosso povo decidirá seu próprio futuro", afirmou um memorando de entendimento.

A reunião ocorreu após o presidente dos EUA, Donald Trump, declarar que apoiaria uma Irlanda unida, o que O'Neill, da Irlanda do Norte, disse mostrar que "o debate sobre a unidade está muito vivo". Já o primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, fez um chamado aos políticos para "manter uma perspectiva serena" sobre os comentários de Trump, e qualificou algumas das respostas como "um exagero".

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