A- A+

REINO UNIDO Andy Burnham é nomeado novo líder trabalhista para suceder Starmer como primeiro-ministro britânico Candidato foi prefeito da Grande Manchester de 2017 a 2026

Andy Burnham, ex-prefeito da Grande Manchester de 2017 a 2026, foi nomeado novo líder do Partido Trabalhista britânico nesta sexta-feira (17), antes de suceder Keir Starmer como primeiro-ministro na segunda-feira, anunciou o partido em uma conferência extraordinária.

"Sem nenhum outro candidato elegível nomeado, é, portanto, uma honra declarar que o líder devidamente eleito do Partido Trabalhista é Andy Burnham", anunciou a ministra do Interior, Shabana Mahmood, presidente do comitê executivo do partido.

Veja também