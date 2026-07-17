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REINO UNIDO

Andy Burnham é nomeado novo líder trabalhista para suceder Starmer como primeiro-ministro britânico

Candidato foi prefeito da Grande Manchester de 2017 a 2026

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Andy Burnham é nomeado novo líder trabalhista para suceder Starmer como primeiro-ministro britânicoAndy Burnham é nomeado novo líder trabalhista para suceder Starmer como primeiro-ministro britânico - Foto: Oli Scarff / AFP

Andy Burnham, ex-prefeito da Grande Manchester de 2017 a 2026, foi nomeado novo líder do Partido Trabalhista britânico nesta sexta-feira (17), antes de suceder Keir Starmer como primeiro-ministro na segunda-feira, anunciou o partido em uma conferência extraordinária.

"Sem nenhum outro candidato elegível nomeado, é, portanto, uma honra declarar que o líder devidamente eleito do Partido Trabalhista é Andy Burnham", anunciou a ministra do Interior, Shabana Mahmood, presidente do comitê executivo do partido.

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