REDES SOCIAIS Andy Byron divulga nota após ser flagrado traindo a esposa no show de Coldplay Durante o show, o casal foi alvo da "câmera do beijo"

Andy Byron, CEO da Atronomer, divulgou uma nota após ter sido flagrado traindo a esposa em um show de Coldplay. No texto, Andy pede perdão à esposa, família e empresa, e encerra com um trecho de "Fix You", música da banda Coldplay.

A mulher, também casada, que estava abraçada com Andy no show é Kristin Cabot, diretora de recursos humanos da Atronomer.

No texto, Andy critica a exposição a que foi submetido em "um momento que deveria ter sido privado". Confira a nota divulgada pelo CEO:

Comunicado do CEO Andy Byron

Nova York, Nova York – 17 de julho de 2025

"Quero reconhecer o momento que tem circulado online e a decepção que ele causou.

O que era para ser uma noite de música e alegria se transformou em um erro profundamente pessoal, exposto em um palco extremamente público. Quero pedir desculpas sinceras à minha esposa, à minha família e à equipe da Astronomer. Vocês merecem mais de mim como parceiro, como pai e como líder.

Essa não é a pessoa que eu quero ser, nem como desejo representar a empresa que ajudei a construir. Estou tirando um tempo para refletir, assumir responsabilidade e entender quais serão os próximos passos, pessoal e profissionalmente. Peço privacidade enquanto passo por esse processo.

Também quero expressar o quanto é perturbador o fato de que um momento que deveria ter sido privado se tornou público sem o meu consentimento. Respeito artistas e pessoas do entretenimento, mas espero que todos possamos refletir mais profundamente sobre o impacto de transformar a vida de alguém em espetáculo.

Como um amigo uma vez cantou: 'As luzes vão te guiar até em casa, reacender seus ossos, e eu tentarei te consertar.'

– Andy

