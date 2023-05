A- A+

Câncer Andy Rourke, baixista do The Smiths que morreu de câncer, financiou pesquisas após perder pai e irmã Músico era fundador de evento beneficente que realizava shows anualmente para arrecadar fundos para instituição na Inglaterra

Baixista do grupo britânico The Smiths que morreu, nesta sexta-feira (19) — aos 59 anos, em decorrência de um câncer de pâncreas —, Andy Rourke era fundador e um dos mantenedores da organização Versus Cancer, criada em 2006 após o músico perder o pai e a irmã pela mesma doença.

Anualmente, a instituição beneficente realizava shows para arrecadar fundos para o hospital inglês The Christie NHS Foundation Trust — um dos maiores centros de tratamento de câncer na Europa — e também para financiar pesquisas científicas voltadas para o desenvolvimento de medicações alternativas e inovadoras contra o câncer.

Nesta sexta-feira (19), o guitarrista Johnny Marr comunicou, por meio das redes sociais, que Andy Rourke vinha enfrentando — "há um longo tempo", como ressaltou — uma batalha contra o câncer. Juntos, os dois fizeram parte da banda britânica de rock The Smiths, um dos grupos mais influentes do gênero no século XX.

"Com profunda tristeza anunciamos o falecimento de Andy Rourke após uma longa doença com câncer de pâncreas", escreveu Marr em sua conta no Twitter. "Andy será lembrado como uma alma gentil e bela por aqueles que o conheceram e como um músico extremamente talentoso pelos fãs", acrescentou o artista.

Sucesso nos anos 1980

Os Smiths se formaram no norte da Inglaterra, na cidade de Manchester, em 1982 e se tornaram uma das bandas mais famosas da época, com álbuns como "The Queen is Dead", lançado em 1986.

Revelação: Quem é Clayton Nascimento, criador de um dos espetáculos mais concorridos e elogiados da temporada teatral no país

Em uma batalha contra o vício em heroína e com dificuldades financeiras, Rourke processou dois de seus ex-colegas de banda. Ao lado do baterista Mike Joyce, Marr e o vocalista e compositor Morrissey foram cobrados por uma parcela maior dos direitos autorais, após a separação do grupo em 1987.

Tempos depois, eles chegaram a um acordo, e a amizade de Rourke com Marr sobreviveu ao processo. Morrissey, no entanto, passou a adotar um discurso cada vez mais reacionário. Em 2019, ele apareceu num programa de televisão americano com um símbolo de um partido britânico de extrema-direita.

Veja também

REINO UNIDO Fundador de rede de golpe em grande escala é condenado a mais de 13 anos de prisão