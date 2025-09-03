A- A+

SAÚDE Anel para medição de glicose tem venda proibida pela Anvisa De acordo com a autarquia, o produto não tem eficácia comprovada nem registro sanitário

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) publicou uma nova resolução em que proíbe alguns medidores de glicose vendidos no Brasil. Dentre eles, está um anel para medição de glicose sem sangue.

Confira abaixo os medidores de glicose que foram proibidos:

Anel para Acupressão Glucomax (todos);

Glicomax (todos);

Glucomax (todos); e

Glucomax Pro (todos).

A proibição inclui comercialização, distribuição, fabricação, importação, manipulação, propaganda e uso. A medida foi publicada nesta segunda-feira (1) no Diário Oficial da União (DOU).





De acordo com a autarquia, nenhum dos produtos tem eficácia comprovada nem registro sanitário na Anvisa e estão sendo anunciados e expostos à venda em diversos sites de compras online e nas redes sociais como Instagram, Facebook e TikTok.

"Além disso, os anúncios utilizam imagens de personalidades famosas para enganar os consumidores", alerta a Anvisa, em comunicado.

