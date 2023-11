Anemia falciforme: entenda a doença que matou a influenciadora digital Jeane Passos

A- A+

A influenciadora digital Jeane Passos morreu nesta quinta-feira, aos 34 anos, após ter sido internada em Salvador (BA) por complicações de uma anemia falciforme, doença hereditária caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue, tornando-os parecidos com uma foice (por isso o nome). Essas células têm sua membrana alterada e rompem-se mais facilmente, causando anemia.

Estes glóbulos alongados não conseguem passar através dos pequenos vasos sanguíneos, bloqueando a circulação do sangue em diversas partes e tecidos do corpo humano. Como resultado, os pacientes podem apresentar dor intensa, suscetibilidade às infecções, lesões orgânicas e, em alguns casos, a morte precoce.

Estima-se que, a cada ano, 250 mil crianças nasçam com anemia falciforme em todo o mundo, 3,5 mil delas no Brasil, especialmente entre afrodescendentes. Alguns pacientes só têm sintomas leves, com menos de uma crise por ano, enquanto outros têm sintomas mais severos com mais de uma crise por mês. A doença é detectada por meio do teste do pezinho, que deve ser realizado, de preferência, entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê.

Nascida na Bahia, Jeane somava mais de 45 mil seguidores nas redes, onde produzia conteúdos de moda, beleza, casa e viagem. Casada, ela sonhava com a gravidez e compartilhava a luta do casal para aumentar a família. Em abril deste ano, a blogueira chegou a anunciar uma gravidez, mas poucos dias depois comunicou a perda do bebê. "Sigo acreditando nas promessas de Deus para a minha vida", disse ela na ocasião.

Na tarde desta última quarta-feira, a equipe de Jeane publicou uma nota no Instagram dizendo que a influenciadora digital havia sido internada e que estava sem acesso ao celular. "Jeane está internada por complicações da anemia falciforme. Nesse momento, ela está impossibilitada de acessar o celular. Peço orações por ela para Deus restaure a sua saúde".

Tratamento

A anemia falciforme não tem cura para a maior parte das pessoas. Por isso, o objetivo do tratamento é aliviar sintomas, prevenir crises de dor, reduzir lesões nos órgãos e controlar a anemia. Entre os tratamentos, estão os medicamentos que podem tirar as dores, como os analgésicos e até mesmo crizanlizumabe, que já foi aprovado pela Anvisa e é capaz de inibir a adesão das hemácias no vaso sanguíneo reduzindo as crises de dor. Transfusão de sangue e transplante de medula óssea também podem ser exemplos de tratamento.

