Anemia hemolítica: entenda a grave doença do rei da Noruega
O monarca, de 89 anos, está internado desde 17 de agosto no Hospital Nacional de Oslo, o Rikshospitalet
O estado de saúde do rei Harald V, da Noruega, piorou e agora é considerado “extremamente grave”, informou o palácio real nesta quinta-feira.
O monarca, de 89 anos, está internado desde 17 de agosto no Hospital Nacional de Oslo, o Rikshospitalet, por complicações relacionadas à anemia hemolítica, uma doença que provoca a destruição anormalmente rápida dos glóbulos vermelhos causada pelos próprios anticorpos do organismo, os chamados “autoanticorpos”.
Segundo informações da Rede D´or existem três tipos diferentes de anemia hemolítica: quente, fria e mista.
Anemia hemolítica quente: os autoanticorpos conseguem reagir mais fortemente à temperatura corporal de 37°C.
Anemia hemolítica fria: destruição dos glóbulos vermelhos acontece a temperaturas entre 4ºC e 18ºC.
Anemia hemolítica mista: os dois tipos de autoanticorpos (quente e frio) coexistem.
A causa da anemia hemolítica nem sempre é identificada, mas ela pode ser secundária à presença de outras doenças autoimunes como câncer (linfomas e leucemias), lúpus, artrite reumatoide ou à reação a medicamentos e antibióticos. Ela também pode surgir após infecções, como as provocadas por vírus como Epstein-Barr ou Parvovírus B19, ou por bactérias como a Mycobacterium pneumoniae ou Treponema pallidum quando provoca sífilis terciária.
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Sintomas
dispneia (dificuldade de respirar);
palpitações;
fadiga;
dor de cabeça;
palidez;
Icterícia (coloração amarelada da pele e da parte branca dos olhos)
Tratamento
Ainda segundo informações da Rede D´Or, o principal objetivo do tratamento da anemia hemolítica é reduzir o grau de destruição dos glóbulos vermelhos, elevando os níveis de hemoglobina e melhora dos sintomas da condição.
Para a anemia hemolítica quente são utilizados glicocorticoides, esplenectomia ou imunossupressores. Já para a fria é feita basicamente com proteção contra o frio. O paciente é orientado a se manter aquecido mesmo durante o verão. A proteção das extremidades (cabeça, pés e mãos) é altamente recomendada.
A rainha Sonja, o príncipe herdeiro Haakon e sua mulher, Mette-Marit, cancelaram toda a agenda e estão no hospital com o rei, segundo imagens divulgadas pela imprensa norueguesa. Haakon exerce a função de regente durante a ausência do pai.
O rei Harald também recebeu antibióticos para tratar uma infecção bacteriana na corrente sanguínea. No último fim de semana, o palácio havia informado que ele respondia bem ao tratamento.
O monarca foi internado inicialmente após apresentar retenção de líquidos provocada pelo tratamento com cortisona. A situação o levou a ficar afastado das atividades oficiais durante duas semanas.
Há anos o rei convive com diferentes problemas de saúde, mas nunca pensou em abdicar do trono.