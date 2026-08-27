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SAÚDE

Anemia hemolítica: entenda a grave doença do rei da Noruega

O monarca, de 89 anos, está internado desde 17 de agosto no Hospital Nacional de Oslo, o Rikshospitalet

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O rei Harald foi hospitalizado com uma infecção durante férias na Malásia, informou a Casa Real da Noruega em 27 de fevereiro O rei Harald foi hospitalizado com uma infecção durante férias na Malásia, informou a Casa Real da Noruega em 27 de fevereiro  - Foto: Cornelius Poppe / NTB / AFP

O estado de saúde do rei Harald V, da Noruega, piorou e agora é considerado “extremamente grave”, informou o palácio real nesta quinta-feira.

O monarca, de 89 anos, está internado desde 17 de agosto no Hospital Nacional de Oslo, o Rikshospitalet, por complicações relacionadas à anemia hemolítica, uma doença que provoca a destruição anormalmente rápida dos glóbulos vermelhos causada pelos próprios anticorpos do organismo, os chamados “autoanticorpos”.

Segundo informações da Rede D´or existem três tipos diferentes de anemia hemolítica: quente, fria e mista.

Anemia hemolítica quente: os autoanticorpos conseguem reagir mais fortemente à temperatura corporal de 37°C.

Anemia hemolítica fria: destruição dos glóbulos vermelhos acontece a temperaturas entre 4ºC e 18ºC.

Anemia hemolítica mista: os dois tipos de autoanticorpos (quente e frio) coexistem.

A causa da anemia hemolítica nem sempre é identificada, mas ela pode ser secundária à presença de outras doenças autoimunes como câncer (linfomas e leucemias), lúpus, artrite reumatoide ou à reação a medicamentos e antibióticos. Ela também pode surgir após infecções, como as provocadas por vírus como Epstein-Barr ou Parvovírus B19, ou por bactérias como a Mycobacterium pneumoniae ou Treponema pallidum quando provoca sífilis terciária.

 

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Sintomas
dispneia (dificuldade de respirar);

palpitações;

fadiga;

dor de cabeça;

palidez;

Icterícia (coloração amarelada da pele e da parte branca dos olhos)

Tratamento
Ainda segundo informações da Rede D´Or, o principal objetivo do tratamento da anemia hemolítica é reduzir o grau de destruição dos glóbulos vermelhos, elevando os níveis de hemoglobina e melhora dos sintomas da condição.

Para a anemia hemolítica quente são utilizados glicocorticoides, esplenectomia ou imunossupressores. Já para a fria é feita basicamente com proteção contra o frio. O paciente é orientado a se manter aquecido mesmo durante o verão. A proteção das extremidades (cabeça, pés e mãos) é altamente recomendada.

A rainha Sonja, o príncipe herdeiro Haakon e sua mulher, Mette-Marit, cancelaram toda a agenda e estão no hospital com o rei, segundo imagens divulgadas pela imprensa norueguesa. Haakon exerce a função de regente durante a ausência do pai.

O rei Harald também recebeu antibióticos para tratar uma infecção bacteriana na corrente sanguínea. No último fim de semana, o palácio havia informado que ele respondia bem ao tratamento.

O monarca foi internado inicialmente após apresentar retenção de líquidos provocada pelo tratamento com cortisona. A situação o levou a ficar afastado das atividades oficiais durante duas semanas.

Há anos o rei convive com diferentes problemas de saúde, mas nunca pensou em abdicar do trono.

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