Estupro Anestesista preso publicava em rede social momentos românticos e com colegas de trabalho Fotos com armas também estavam presentes nas publicações

O anestesista colombiano Andres Eduardo Oñate Carrilo, preso nesta segunda-feira (16) por estupro de vulnerável, compartilhava em sua conta no Instagram uma rotina em família, com publicações ao lado da noiva, a quem fazia declarações de amor, e do cachorro dele, da raça pug.

Nos posts, ele também aparece cercado de amigos em um dos hospitais em que trabalha no Rio de janeiro, além de compartilhar fotos em que exibe armas em suas mãos.

Com imagens produzidas profissionalmente, o vídeo publicado no último mês de setembro mostra o anestesista ajoelhado para pedir a noiva em casamento diante da Torre Eiffel, em Paris. Além de exibir as alianças, as imagens mostram o casal dançando às margens do Rio Sena. A publicação foi legendada como "mil vezes te amo".

A viagem a Paris também foi compartilhada em mais duas publicações, em que Andres descrevia como "mágico" o tempo ao lado da noiva.

O pug, cachorro do anestesista, é outro destaque em sua conta, com várias publicações. A última foi publicada durante a final da Copa do Mundo e exibe o animal com trajes típicos do Catar.

No Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, na Ilha do Fundão, Andres compartilhava imagens ao lado dos colegas, com quem aparecia abraçado e sorridente. Em março de 2020, ganhou um bolo de aniversário, em que estava fincada uma foto do próprio anestesista com os dizeres: "Aha, uhu, ô Andres eu vou comer seu..."

O anestesista colombiano também aparecia em fotos em que exibia armas. Em uma delas, a legenda incluía emojis de uma arma, ao lado de um coração.

Ao menos desde 2016, Andres Eduardo Oñate Carrilo compartilha fotos no Rio de Janeiro. Há uma viagem a Petrópolis, na Região Serrana, onde visitou o Palácio Quitandinha e a Catedral de São Pedro de Alcântara. As publicações também mostram o anestesista em pontos turísticos cariocas como o Cristo Redentor e a Escadaria Selarón.

