Saúde Anestesistas Solidárias visitam a Folha para divulgar campanha de arrecadação para a ONG Casa Rosa Instituição acolhe mulheres vindas do interior de Pernambuco para tratamento do câncer de mama em hospitais públicos do Recife

“Doar o seu tempo a alguém é divino”. “Acredite no poder de fazer a diferença”. “Quem faz o bem, recebe o bem”. Essas foram algumas mensagens deixadas pelas médicas anestesiologistas que integram a comissão da campanha “Anestesistas Solidárias - Rosas que Curam”. Convidadas do programa "Na Playlist", comandado pela radialista Simone Ventura, na Rádio Folha 96,7 FM, as profissionais divulgaram o projeto que, há seis anos, reúne doações para a ONG Casa Rosa, instituição que acolhe mulheres vindas do interior de Pernambuco para tratamento do câncer de mama em hospitais públicos do Recife.





Celebração

Patrícia Suassuna, Lúcia Melo, Maiena Tenório, Raquel Parente e Silvana Amorim visitaram a Folha de Pernambuco para divulgar a festa solidária organizada pelo grupo, celebrando as arrecadações que serão endereçadas à Casa Rosa. O evento será nesta quinta-feira (30), às 19h30, no Arcádia Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

"A campanha começou há seis anos, de forma espontânea, coincidindo com a época da pandemia, quando houve um aumento no diagnóstico de câncer de mama. Tudo iniciou com um grupo de amigas, em um jantar", iniciou Raquel.

“Para a nossa felicidade, os kits se esgotaram e teremos uma festa para quase 200 pessoas. Será uma celebração para fechar o Outubro Rosa”, completou Maiena.

A imagem estampada nas camisas foi inspirada em uma obra da artista Gisele Ulisse.

“Conseguimos cerca de 350 adesões, com doações diretas de empresas e profissionais liberais. Estamos transbordando de alegria”, celebrou Lúcia.

Já Silvana deu um relato pessoal de como o combate ao câncer de mama mudou sua vida.

"Há 17 anos, eu tive câncer de mama. Eu me recuperei, mas dois anos depois ele voltou, só que eu sou feita de amor, esperança e resiliência. Após isso, eu vi que queria fazer algo para o próximo. Fui muito abençoada porque sempre estive rodeada de amor, das amigas que me ajudaram. Eu me senti tão amada que parecia que eu estava de férias no período da quimioterapia. As pacientes da Casa Rosa falam justamente isso, do acolhimento que recebem e em como esse local pode ser mágico".

Ajuda

Ainda que ressaltando o simbolismo de outubro na campanha no combate ao câncer de mama, Patrícia fez um alerta.

"Precisamos que as pessoas abracem essa causa não somente neste mês. A Casa Rosa precisa de ajuda todos os meses. Não somente dinheiro, mas apoio de voluntários também. O espaço tem fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, com uma ajuda multidisciplinar. Pedimos que todos entrem nessa corrente do bem".

A ideia do grupo é conseguir fundos para ajudar na reforma da Casa Rosa. O espaço, localizado no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, oferece hospedagem, alimentação e assistência psicossocial. Atualmente, possui 18 leitos, sendo 14 destinados às pacientes em tratamento de câncer de mama.

“Visitamos o espaço recentemente e discutimos alguns pontos, como a possibilidade de ter um primeiro andar, além de construir mais leitos. Temos vários sonhos para melhorar a realidade das mulheres durante esse período do tratamento”, projetou Raquel.

Os interessados em ajudar o projeto podem acessar a página da Casa Rosa nas redes sociais (@casarosa.ong) ou das anestesistas (@anestesistassolidarias).

“Quem não tiver condições de auxiliar financeiramente, pode ajudar com um gesto de carinho. Uma pessoa com câncer fica muito sensível e muitas vezes precisa apenas de uma palavra, de receber amor”, concluiu Maiena.

